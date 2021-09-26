B费射失点球后社媒发文：下一次我还会继续承担罚点球的责任

B费在曼联不敌维拉的比赛中射失点球，赛后他发文表示歉意并感谢了球迷们的支持。

昨晚，曼联在英超联赛中主场0-1不敌维拉，B费在比赛最后阶段得到点球，只要进球就能为红魔收获一个平局，但他却罕见地踢飞了点球，这是他加盟曼联以来第二次射失点球，也是他职业生涯第一次罚点球完全没有命中门框范围。

赛后这位葡萄牙中场在Instagram上写道：“没有人比我对罚失点球和随后的失败更沮丧和失望，我一直在承担我的责任，在这种压力下我总是张开双臂去拥抱这些责任。今天我失败了，但我向前迈出了一步，带着同样的雄心和责任感面对挑战，就像在许多其他场合一样，只不过其他时候皮球进了网。”

“批评和对立的观点是足球运动的重要组成部分。我已经学会了接受它，甚至利用它们来激励自己前进，我认为这是我承诺的非常重要的一部分，我将永不停止努力提高，成为我和球队可能成为的最好的球员。”

“今天，我再次承担起了几乎从我加入曼联以来球队就交给我的责任，无论何时，我将毫不畏惧地再次承担起这一责任。”

“对我来说最重要的事情是一起赢得比赛，我将永远尽我所能帮助我的队友和俱乐部做到最好。”

“我是一个会带着巨大的渴望和承诺离开球场的球员。这也是我将继续做的。”

“感谢你们在终场哨声响起后的所有支持！听到你们在球场上呼喊我的名字，我非常激动……为了我自己，我会变得更强大，因为这是我对自己的要求，但最重要的是为了我的队友和一直支持我们的球迷。”