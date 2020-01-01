B费：做出加盟决定很简单 曼联进步并非我一人之功

这名葡萄牙国家队中场在一月转会到老特拉福德后迅速起到了重要作用，不过他也渴望讨论集体精神。

布鲁诺·费尔南德斯乐意指出曼联最近状态好转并不完全是自己的功劳，但是他很高兴能在老特拉福德踢球，对他来说，做出在冬窗加盟的决定很容易。

这场旷日持久的转会肥皂剧终于在今年一月份决定，曼联如愿以偿签下了这位潜力非凡的葡萄牙国脚。在博格巴缺席的情况下，刚刚到来的B费直接无缝融入了球队，用自己的表现证明了索尔斯克亚的眼光。

尽管在极短的时间内就拿出了让所有人刮目相看的表现，但B费并不想过分强调个体，在他看来，集体精神的力量是要大于个人努力的。

其他球队

他告诉天空体育:“做出在一月份加盟曼联的决定很简单，因为当机会来临的时候，我并没有想太多。”

“我和葡萄牙体育谈过，他们已经和曼联就我的转会进行了一些讨论，当他们和我谈的时候，我告诉他们我的首选就是曼联，这是我职业生涯所需要的。”

“现在的球队和我加盟之前其实是同一支球队，所有人都渴望着付出与胜利，渴望在每一场比赛中表现得更好。在过去的一个月里，我们踢了很多非常棒的比赛，我想我们可以谈谈布鲁诺加盟以后的全新开始，但这一切并不仅仅是我的功劳，而应归功于整个球队。”

“球队需要确立正确的目标，做出正确的决定，我想如果没有我，这样的曼联也能赢得比赛，因为仅凭一个人并不能改变一支球队。当我来到曼联的时候，我就看到了所有人都在朝着同一目标而努力，那就是去赢得比赛，表现得更好，而我只是一个可以为之提供帮助的球员。”

费尔南德斯相信曼联能够从索尔斯克亚的执教中受益，这位1999年的三冠王已经充分意识到在最耀眼的聚光灯下取得成功的必要条件究竟是什么。

对此，B费补充道:“索尔斯克亚总是很注意细节，这对我来说很重要，因为这是改变足球的事情之一，现在我们就是在球场上去抠细节。”

“不过现在，每一位主帅都很棒，他们会互相观摩，互相学习，所以现在的比赛很困难。因为有了视频，大多数球队都会知道你要在比赛中做什么，你要把球传向在哪里，他们需要在什么地方布防，这样的行为让比赛变得越来越困难。”

“我认为索尔斯克亚在这方面做得很好，他以前是一名足球运动员，所以他知道什么时候他需要和球员们交流，什么时候他需要说鼓励的话，什么时候需要去敦促你付出更多。我认为当你有前职业球员的履历时，你比那些学院派的人更能理解这些。我认为索帅在这方面非常谨慎，他想要做到完美，尽管这是不可能的，但他还是试图要求我们更加严格。”

“我认为教练对一个新球员来说是很重要的。对我来说，就是如此，因为你需要从他那里感受到自信。当你需要改变的时候，当你从另一个国家来到一家群星云集的豪门时，你需要做好准备。不过，队友可能是比教练更重要的因素，因为当你的队友对你有信心时，一切都会事半功倍。”

布鲁诺·费尔南德斯乐意指出曼联最近状态好转并不完全是自己的功劳，但是他很高兴能在老特拉福德踢球，对他来说，做出在冬窗加盟的决定很容易。

这场旷日持久的转会肥皂剧终于在今年一月份决定，曼联如愿以偿签下了这位潜力非凡的葡萄牙国脚。在博格巴缺席的情况下，刚刚到来的B费直接无缝融入了球队，用自己的表现证明了索尔斯克亚的眼光。

尽管在极短的时间内就拿出了让所有人刮目相看的表现，但B费并不想过分强调个体，在他看来，集体精神的力量是要大于个人努力的。

他告诉天空体育:“做出在一月份加盟曼联的决定很简单，因为当机会来临的时候，我并没有想太多。”

“我和葡萄牙体育谈过，他们已经和曼联就我的转会进行了一些讨论，当他们和我谈的时候，我告诉他们我的首选就是曼联，这是我职业生涯所需要的。”

“现在的球队和我加盟之前其实是同一支球队，所有人都渴望着付出与胜利，渴望在每一场比赛中表现得更好。在过去的一个月里，我们踢了很多非常棒的比赛，我想我们可以谈谈布鲁诺加盟以后的全新开始，但这一切并不仅仅是我的功劳，而应归功于整个球队。”

“球队需要确立正确的目标，做出正确的决定，我想如果没有我，这样的曼联也能赢得比赛，因为仅凭一个人并不能改变一支球队。当我来到曼联的时候，我就看到了所有人都在朝着同一目标而努力，那就是去赢得比赛，表现得更好，而我只是一个可以为之提供帮助的球员。”

费尔南德斯相信曼联能够从索尔斯克亚的执教中受益，这位1999年的三冠王已经充分意识到在最耀眼的聚光灯下取得成功的必要条件究竟是什么。

对此，B费补充道:“索尔斯克亚总是很注意细节，这对我来说很重要，因为这是改变足球的事情之一，现在我们就是在球场上去抠细节。”

“不过现在，每一位主帅都很棒，他们会互相观摩，互相学习，所以现在的比赛很困难。因为有了视频，大多数球队都会知道你要在比赛中做什么，你要把球传向在哪里，他们需要在什么地方布防，这样的行为让比赛变得越来越困难。”

“我认为索尔斯克亚在这方面做得很好，他以前是一名足球运动员，所以他知道什么时候他需要和球员们交流，什么时候他需要说鼓励的话，什么时候需要去敦促你付出更多。我认为当你有前职业球员的履历时，你比那些学院派的人更能理解这些。我认为索帅在这方面非常谨慎，他想要做到完美，尽管这是不可能的，但他还是试图要求我们更加严格。”

“我认为教练对一个新球员来说是很重要的。对我来说，就是如此，因为你需要从他那里感受到自信。当你需要改变的时候，当你从另一个国家来到一家群星云集的豪门时，你需要做好准备。不过，队友可能是比教练更重要的因素，因为当你的队友对你有信心时，一切都会事半功倍。”

布鲁诺·费尔南德斯乐意指出曼联最近状态好转并不完全是自己的功劳，但是他很高兴能在老特拉福德踢球，对他来说，做出在冬窗加盟的决定很容易。

这场旷日持久的转会肥皂剧终于在今年一月份决定，曼联如愿以偿签下了这位潜力非凡的葡萄牙国脚。在博格巴缺席的情况下，刚刚到来的B费直接无缝融入了球队，用自己的表现证明了索尔斯克亚的眼光。

尽管在极短的时间内就拿出了让所有人刮目相看的表现，但B费并不想过分强调个体，在他看来，集体精神的力量是要大于个人努力的。

他告诉天空体育:“做出在一月份加盟曼联的决定很简单，因为当机会来临的时候，我并没有想太多。”

“我和葡萄牙体育谈过，他们已经和曼联就我的转会进行了一些讨论，当他们和我谈的时候，我告诉他们我的首选就是曼联，这是我职业生涯所需要的。”

“现在的球队和我加盟之前其实是同一支球队，所有人都渴望着付出与胜利，渴望在每一场比赛中表现得更好。在过去的一个月里，我们踢了很多非常棒的比赛，我想我们可以谈谈布鲁诺加盟以后的全新开始，但这一切并不仅仅是我的功劳，而应归功于整个球队。”

“球队需要确立正确的目标，做出正确的决定，我想如果没有我，这样的曼联也能赢得比赛，因为仅凭一个人并不能改变一支球队。当我来到曼联的时候，我就看到了所有人都在朝着同一目标而努力，那就是去赢得比赛，表现得更好，而我只是一个可以为之提供帮助的球员。”

费尔南德斯相信曼联能够从索尔斯克亚的执教中受益，这位1999年的三冠王已经充分意识到在最耀眼的聚光灯下取得成功的必要条件究竟是什么。

对此，B费补充道:“索尔斯克亚总是很注意细节，这对我来说很重要，因为这是改变足球的事情之一，现在我们就是在球场上去抠细节。”

“不过现在，每一位主帅都很棒，他们会互相观摩，互相学习，所以现在的比赛很困难。因为有了视频，大多数球队都会知道你要在比赛中做什么，你要把球传向在哪里，他们需要在什么地方布防，这样的行为让比赛变得越来越困难。”

“我认为索尔斯克亚在这方面做得很好，他以前是一名足球运动员，所以他知道什么时候他需要和球员们交流，什么时候他需要说鼓励的话，什么时候需要去敦促你付出更多。我认为当你有前职业球员的履历时，你比那些学院派的人更能理解这些。我认为索帅在这方面非常谨慎，他想要做到完美，尽管这是不可能的，但他还是试图要求我们更加严格。”

“我认为教练对一个新球员来说是很重要的。对我来说，就是如此，因为你需要从他那里感受到自信。当你需要改变的时候，当你从另一个国家来到一家群星云集的豪门时，你需要做好准备。不过，队友可能是比教练更重要的因素，因为当你的队友对你有信心时，一切都会事半功倍。”