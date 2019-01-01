B席狂吹小将福登：两年内跻身世界顶级

除了得到主帅瓜迪奥拉的认可，共同效力伊蒂哈德的队友也对这位年轻中场赞不绝口。

19岁的福登出身曼城青训，在进入成年队效力的首个赛季，他出场13次，帮助蓝月亮加冕了2017-18赛季英超冠军。

就在上个月，曼城主帅瓜迪奥拉还称赞福登为他所见过“最有天赋的球员”，甚至超过了巴萨巨星梅西。

不仅如此，这位年轻的英格兰中场还令他的俱乐部队友贝尔纳多-席尔瓦感到“非常兴奋”。

席尔瓦告诉BBC：“我本来想他比我小6岁，但他实在太太太有天赋了。”

“如果他能继续像每天这样每天勤奋有加，因为他真的非常努力，以及如果他的心态也很好，当然他现在就很好，那么1到2年，他就会成为世界最佳中场之一。”

“从曼城二队升入一队，这是跨度很大的一步。”

“作为我，我是从本菲卡二队期望摩纳哥，然后一路成长，加盟曼城。”

“我不知道他所背负的压力，但他非常享受足球，他享受他现在所做的工作。”

不过在国家队层面，福登还没有获得过出场机会。本赛季首轮5-0大胜西汉姆的比赛，他作为替补，收获了自己第19次英超出场。

葡萄牙人继续说道：“他会成功的，因为当你拥有他那样的良好心态，并且当你非常出色，因为他就很出色，那只是时间问题了。”

下一轮，曼城将在主场迎接热刺的挑战，波切蒂诺的球队首轮也3-1战胜维拉取得开门红。