B席：曼城在英超令人失望 夺欧冠仍会让赛季成功

这位葡萄牙中场承认本赛季在阿提哈德球场的标准有所下降，连续三次英超夺冠已经遥不可及。

贝尔纳多·席尔瓦承认，曼城本赛季的卫冕之旅“令人非常失望”，但他仍然相信，从现在到6月，曼城还有很多机会。

这位葡萄牙国脚告诉天空体育：“在英超联赛离利物浦这么远让人非常失望，现在我们必须争夺第二的位置。”

“这让我很受伤，因为当你开始一个赛季的时候，你总是想去争夺英超，这是主要的竞争，对球迷来说是最重要的。所以这是非常令人失望的，没有人预料到我们在一月或二月离利物浦这么远，所以这是我们需要学习的东西。我们需要了解失败在哪里，以及如何解决它。”

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“我不认为这是你如何防守或进攻，我认为这是一个组合的很多事情。我认为小细节会带来很大的不同，如果你看看我们这个赛季，所有的小细节都不会对我们有利。这不是借口，我们应该做得更好，我们对自己很失望。”

“但是如果你看看我们的伤病，VAR的决定从来都不是我们想要的——我不是在抱怨，但是在足球里，有时候是你想要的，有时候不是。我们每场比赛创造30次机会，进一两个球。对手们，他们有一两次机会接近对方，也会进一两个球。”

“我们踢球的方式和过去几个赛季一样。如果你看一下数据，我们仍然是创造最多机会和得分最多的球队。但在关键时刻，我们没有过去几个赛季那么幸运。我们总是在最后一分钟失球，利物浦总是在最后一分钟进球，这些足球上的小细节决定了结果。球队必须努力找到一个平衡点。”

B·席尔瓦继续表示他相信利物浦在整个2019-2020赛季中运气都很好，同时他也强调他对他们最近的成功并不感到惊讶。

“利物浦没有让我感到惊讶，他们是世界上最好的球队之一，我们知道他们本赛季会很强大。”他说：“这不仅仅是运气的问题，他们有很多优点，但在细节上，一切都很顺利。”

曼城本月底将在欧冠淘汰赛对阵皇家马德里，B·席尔瓦认为这是对球队能力的考验。

“我们在赛季初赢得了社区盾，我们进入了联赛杯的决赛，一切顺利的话我们想赢得足总杯。”他补充道：“在欧洲冠军联赛中，我们小组第一，现在我们有一场艰难的比赛（对阵皇家马德里）。”

“欧洲冠军联赛是一项我们从未赢过的赛事，我不会隐瞒俱乐部里每个人都想赢得它。我很兴奋（参加对阵皇马的比赛）。当你还是个孩子的时候，你就梦想着参加这些比赛，和最好的人比赛。如果我们配得上欧冠冠军，那就真的应该配得上它，你必须击败这些球队才能赢得冠军。这很艰难，但我们已经做好了准备。

“人们已经习惯了曼城赢得一切。如果我们回顾过去的两个半赛季，没有一支欧洲球队像我们一样赢得了那么多的奖杯。不会因为我们没有赢得一个冠军，球队就从最好的球队变成了一般的球队。如果我们赢得了奖杯和欧洲冠军联赛，这将是俱乐部历史上最好的一个赛季，所以我们仍然有很多事情要做，因为我们仍然面临着艰巨的任务。”