B席：曼城不需要再向任何人证明任何事

作为卫冕冠军的曼城目前还落后于榜首球队利物浦5分，但他们的中场对此不以为然。

2018-19成功卫冕英超冠军，让曼城在英格兰国内走上了荣耀的巅峰。但本赛季伊始，他们在五轮比赛后已经落后利物浦5分，并且就在上周末，他们还3-2爆冷输给了升班马诺维奇。

好在周三的欧冠小组赛，瓜迪奥拉的球队重新找回了胜利的感觉，他们3-0轻取顿涅茨克矿工。不过，贝尔纳多-席尔瓦注意到最近一段时间，他和队友们似乎都多多少受到了质疑，这让他有话要说。

在与矿工的比赛后，席尔瓦告诉记者：“人们可以质疑，他们可以说任何他们想说的话。”

“在之前两个赛季之后，我们不需要向任何人证明任何事。我们很放松。”

“当然我们现在有点不开心，因为我们希望做得更好，我们知道输给诺维奇并不理想，但所有球队都会有起伏。不可能三个赛季里全都是美好的时刻。”

“有时候你会遇到坎坷，但你对于艰难时刻的回应就能反映出球队有多么优秀，这正是我们希望做到的。过去每一次我们都做出了很好的反映，我们会尽力再次做到。”

在斯通斯和拉波尔特双双上推之后，奥塔门迪成为了唯一一个跟随球队远征的正印中后卫。不过费尔南蒂尼奥在奥塔门迪身边策应，还是顺利为蓝月亮实现了零封。所以席尔瓦相信球队有能力应付伤病造成的困难。

他继续说道：“上赛季我们看到费尔南蒂尼奥有能力出任这个位置。”

“显然这不是一个理想的处境，因为我们现在没有太多中后卫可用，但这就是我们要面对的，我们不能有所抱怨。”

“在英超，我们有5分分差。我们希望做得更好，我们希望缩小分差，但欧冠能取得小组开门红也很好。”

“我们希望继续保持，继续进步，拼尽全力去赢得比赛。”

本周六，曼城将坐镇伊蒂哈德，迎接沃特福德的来访。