B席：愿长留曼城 也希望有朝一日重返本菲卡

这位葡萄牙国脚在2017年来到英格兰，他已经成为了曼城两次夺得英超冠军的核心人物。

贝尔纳多·席尔瓦表示，他想追随俱乐部传奇人物大卫·席尔瓦和塞尔吉奥·阿圭罗的脚步，在曼城享受一段长时间的球员生涯，但他也承认，他很想在未来的某个时候回到少年时代效力的俱乐部本菲卡。

这位葡萄牙国脚自2017年加入曼城以来，已经两次成功夺得英超冠军，并因今年早些时候的努力获得了一份至2025年的新合同。

在瓜迪奥拉的带领下，这位前摩纳哥球员已经成为现代足球最成功的足球王朝的基石之一。

在接受《每日邮报》采访时，贝尔纳多·席尔瓦非常认可瓜迪奥拉作为主帅的声望。

“是的，在佩普的带领下，这很累，这是毫无疑问的。”他说：“但这是我们必须做的。如果你想要一个赛季又一个赛季的获得所有的奖杯，你需要有一个每天都督促你的人。有时候这并不容易，但有一个人不让你松懈下来是件好事。要知道，如果你留下来，你将为未来10年的所有冠军头衔而奋斗，这让你有留下来的意愿和雄心：尽你所能成为俱乐部的重要一员。我想这就是为什么塞尔吉奥（阿圭罗）和大卫（席尔瓦）效力了这么久。我认为我们现在已经到了可以为欧洲冠军而战的阶段。”

尽管贝尔纳多·席尔瓦在母队本菲卡的日子并不顺利，然而，他承认，在曼城和葡萄牙国家队都取得了成功之后，他不再觉得自己必须证明自己，并声称如果有机会，他希望有一天能回到老东家。

“我必须找到另一条路继续前进。”他补充道：“当我第一次离开时，我想证明他们是错的。这确实曾经激励了我。我认为我在摩纳哥、曼城和国家队所做的一切，我认为葡萄牙人认可我的出色表现。我希望有一天能回到本菲卡。有一个空白需要填补。我是一个年轻的孩子，有一个梦想，为我的家乡俱乐部踢球，而不能实现这个梦想是很难受的。但我必须做出一些决定，我一点也不后悔。”