B·席尔瓦：B费是曼联一笔巨大财富 有他在曼市真好

这位曼城球星赞扬了他的同胞，后者在一月份从葡萄牙体育高价转会到曼联。

根据贝尔纳多·席尔瓦的说法，布鲁诺·费尔南德斯将会是曼联阵容中“美妙的”补充，他说这位中场球员拥有在英超联赛中取得成功的“心态”和“性格”。

1月30日，费尔南德斯以5500万欧元的价格加盟老特拉福德，与曼联签署了一份5年半的合同。

这位25岁的球员在葡萄牙体育的三年时间里，成为了欧洲最好的中场组织者之一，他将为曼联在2019-2020赛季一直缺少的创造性注入火花。

其他球队

与费尔南德斯一起为葡萄牙国家队效力的曼城球员贝尔纳多·席尔瓦希望他的同胞能在接下来的几个月里顺利地从葡超联赛过渡到英超联赛。

“我认为费尔南德斯会适应英超联赛，他年轻的时候就已经在意大利踢球了，所以这不是他第一次在国外踢球。”贝尔纳多·席尔瓦告诉天空体育。

“我为他感到高兴，我为他在世界上最大的俱乐部之一踢球而高兴，我认为他在曼联会做得很好。”

“布鲁诺最好的地方是他的精神状态，他把自己百分之百的奉献给球队，他每场比赛都全力以赴。他和谁比赛并不重要，他的心态和性格才是他最好的东西。”

“我第一次和布鲁诺一起踢球的时候，我们才18岁，所以我在葡萄牙U19踢的第一场比赛也是布鲁诺为葡萄牙国字号球队踢的第一场比赛。然后我们一起为U21国家队踢球，现在我们都在曼彻斯特，所以很好。我们是对手，但有他在真好。”

“改变总是很复杂的，你必须适应你的新球队的比赛方式，你的队友，教练想要的比赛方式，有时还要适应新的体系。所以也许他需要几个月的时间，但我认为他在这里很好，他将是曼联的一笔巨大财富，但希望不是对阵曼城。”