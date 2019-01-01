AZP谈阿扎尔离队：这是一大损失

切尔西队长阿兹皮利奎塔表示阿扎尔的离队将会让球队陷入艰难，他们会想念他。

切尔西队长塞萨尔·阿兹皮利奎他承认埃登·阿扎尔的离开将是“一个巨大的损失”，因为欧罗巴联赛的冠军正准备告别他们打进两球的英雄。

阿扎尔透露，周三4:1战胜阿森纳的比赛几乎肯定意味着“再见”，预计转会皇马似乎更近了。

奥利维尔·吉鲁和边锋佩德罗也在进球榜上，帮助这位比利时国脚的告别之旅成为一个难忘的时刻。

现年28岁的阿扎尔于2012年从里尔转会切尔西，他是这家伦敦俱乐部最优秀的球员之一，曾两次获得英超冠军，并在足总杯和欧洲赛场上取得成功。

“这对我们来说是一个巨大的损失，无论是作为一名球员还是一个人。”阿兹皮利奎塔告诉拜因体育：“我们7年前一起来到这里，我们赢得了6座奖杯，无论是场上还是场下，这对我来说都是不可思议的。我只能祝福他，因为他是我的好朋友。他在球场上表现出的对俱乐部的渴望，他作为球星的表现，我想俱乐部里的每个人都喜欢他。他并不自私——很多时候我听到他离开的传闻。在其他情况下，也许其他球员会推动转会，但他没有这样做。我只能说一切都好，我们会想念他的。”

毛里齐奥·萨里在斯坦福桥的未来也不确定，因为他和尤文图斯的空缺职位有联系。

意大利人在执教的第一个赛季就带领切尔西获得了一个重要的奖杯和欧冠资格，但是当被问到他的主教练是否应该留下时，阿兹皮利奎塔表示这个决定不是他能左右的。

“这不是我的选择。显然毛里齐奥是主教练，”西班牙后卫说：“我们这个赛季很晚才进入状态。在2月，3月，我们陷入困境，我们在英超排名第六，每个人都认为我们已经出局了。我们回来了，我们获得了第三名……在欧罗巴联赛中夺冠，但在联赛杯决赛中点球失利。我想如果你看看整个赛季，你会发现一切都很好。”