AZP满意球队小组突围：欧冠是属于切尔西的地方

西班牙后卫认为他的球队应该一直在欧洲顶级赛事中竞争。

塞萨尔·阿兹皮里奎塔说切尔西属于欧洲冠军联赛，他们在周二2-1战胜里尔的比赛中获得了淘汰赛的席位。

切尔西需要一场胜利才能取得晋级，蓝军在上半场通过塔米·亚伯拉罕和阿兹皮里奎塔两次进球。

前切尔西前锋雷米在第78分钟为里尔扳回一球，而兰帕德的球队则保住宝贵的3分。

在上赛季赢得欧联杯冠军后，阿兹皮里奎塔宣称蓝军已经回到了属于他们的地方，继续他们的欧冠之旅。

“欧洲冠军联赛是属于切尔西的地方，”阿兹皮里奎塔告诉BT体育：“我们知道这是一个艰难的小组——去年的半决赛球队阿贾克斯被淘汰了。

“在主场输给瓦伦西亚后，我们必须努力恢复。但现在我们进入了16强，在明年比赛重新开始之前，我们的焦点必须回到英超联赛。”

在周末意外地以1-3输给埃弗顿后，切尔西目前在英超排名第四。

尽管如此，兰帕德的球队还是成功地反弹了，亚伯拉罕期待着在2020年更多的欧冠比赛。

他说：“我很高兴能进入下一轮比赛。我们需要赢得比赛，谢天谢地，我们做到了。现在我等不及下一轮了。”

亚伯拉罕在进球前的火热状态持续到了周二，他攻入了本赛季的第2粒欧冠进球，同时也是赛季第13球。

“这只是关于进入禁区。幸运的是，我在正确的时间，正确的地点。”他说：“对我们来说，关键是坚持下去。我们开局很好，有时候我们只需要终结比赛就可以了，我们需要进更多的球。”