AC米兰引援再遭重创 经纪人证实米林冬季必留队

拉齐奥中场米林科维奇的经纪人凯日曼证实自己的客户不会在一月份离开球队，这对急需强援的AC米兰来说绝非好事。

此前知名米兰球迷加埃塔诺·英特瑞里博士在推特上信誓旦旦地宣布拉齐奥球星谢尔盖·米林科维奇-萨维奇将在一月份转投AC米兰，不过就在今天凌晨，切尔西名宿、球员经纪人马特亚·凯日曼面对媒体的一席话却将这一切击得粉碎。

在接受罗马当地媒体Lalaziosiamonoi.it的采访时，凯日曼回答了有关球员与AC米兰等队的绯闻。

“米兰？米林科维奇在拉齐奥真的真的很开心，尽管收到了很多的报价，但他100%不会在冬窗时离开这里。每次都讨论他是否会离开这是不正确的，他和拉齐奥还有长约在身，在这里过得也很开心。。综上所述，在一月份，他绝对会是俱乐部的非卖品。我们必须要尊重主席洛蒂托先生，这是一家非常棒的俱乐部。”

作为一位知名的米兰球迷，英特瑞里博士的某些消息一直非常准确，比如之前爆料的穆里尔不会加盟米兰、斯卡洛尼将成为俱乐部主席、马尔蒂尼将回归红黑军团等事，均成为了现实。

当然，对于这一次的打脸，英特瑞里博士也给出了自己的解释。

“我不会再回应有关米林科维奇的任何问题，我相信如果一位顶级球员加盟球队会让所有米兰球迷高兴，反之所有人都会失望。

8月的时候，洛蒂托、凯日曼以及莱昂纳多都辟谣说没有任何针对这位塞尔维亚球星的报价，也没有任何谈判。不过仅仅过了数月，洛蒂托就亲口说出了真相，报价与谈判其实是存在的。

尽管我已经被人告知不得再公开谈论这一话题，但作为一名深爱米兰的球迷我会继续关注事情的进展。不过，以后我会严格把所有内容留给自己。”

截至目前，米林科维奇本赛季在代表拉齐奥参加的意甲联赛中仅斩获了3球1助攻，相较于上赛季，球员的表现有了大幅度下滑。但无法否认的是，年仅23岁的他依旧是欧洲足坛最具潜力的未来帝星。如果AC米兰真的能够如愿以偿得到他，相信会对他们争四大业提供巨大帮助。