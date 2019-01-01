AC米兰困局：高层理念冲突 埃利奥特绝非真正救世主

对于AC米兰而言，目前的困局并不仅仅在战绩，也许球队高层的互相攻讦与俱乐部大股东埃利奥特的运营策略，才是阻止他们重新崛起的最大障碍。

自卡卡、伊布和蒂亚戈·席尔瓦等大将相继转会离开，马尔蒂尼、因扎吉和安布罗西尼等名宿先后退役后，AC米兰最后的王朝余荫也已消失殆尽，连续多年无缘欧冠，本赛季欧联杯也早早被淘汰出局，无论是球队成绩还是俱乐部的现状，似乎都来到了最糟糕的时刻。

乍一看，本赛季米兰的表现并不算差，虽然没能从欧联杯小组赛中突围，但兜兜转转后，米兰依旧在当前的意甲积分榜上高居第4。不过看看身后的追兵，罗马、拉齐奥、亚特兰大抑或帕尔玛与都灵，都与米兰分差不大。也许只要两场失利，米兰就将坠入深渊，联赛排名将会一落千丈，直接成为一支排名中游的球队。

不过成绩只是如今AC米兰困局的一方面，更大的困难还是俱乐部目前的高层管理混乱、理念冲突，尤其是在俱乐部冬季和未来转会等方面。

在加齐迪斯加盟后，如今的AC米兰拥有着堪称奢华的管理层，前摩纳哥首席球探蒙卡达、红黑传奇队长巴雷西和马尔蒂尼、前巴黎圣日耳曼总监莱昂纳多、前阿森纳CEO加齐迪斯、商业大亨斯卡洛尼等人汇聚一堂，这在一定程度上提高了俱乐部的整体运营水平，但从另一方面来看，这也加剧了球队的混乱程度。

仅就转会方面来说，加齐迪斯、马尔蒂尼、莱昂纳多再加上主帅加图索，都拥有一定的话语权。不过从近期的传闻看来，这几人似乎有着截然不同的想法。

首先是伊瓜因的去留问题，在12月传闻初起的时候，阿根廷人似乎并没有下定决心离开，加图索也在竭力安抚并留下他。不过，此后莱昂纳多一些指责性言论却彻底将他推向了切尔西。

而后，又有消息传出在恰尔汗奥卢的去留问题上，米兰高层们再次有了不同意见。土耳其人本赛季在米兰的发挥极为糟糕，而陷入财政困境的米兰也急需出售一些球员来平衡继续运作球员交易的费用。在这种情况抗下，莱昂纳多已同意RB莱比锡的求购报价，但这时主帅加图索与加齐迪斯却在此时站了出来，否决了这一方案。

而在近两天，又有消息指出加齐迪斯又与马尔蒂尼爆发了冲突，双方在引进厄齐尔的问题上出现重大分歧，甚至爆发了小范围争吵。

至于曾经距离米兰一步之遥的法布雷加斯，也是在“少年派”代表加齐迪斯与心腹蒙卡达的反对下转投的摩纳哥，这对莱昂纳多与马尔蒂尼两人所坚持的“实力派”打击甚大，很可能成为球队战绩不佳时的一颗炸弹。

从上述新闻来看，埃利奥特对于高层之间的责任划分并不明确，原本球队的运行和俱乐部的运行应该各司其职，但加齐迪斯现在却活脱脱变成了另一位加利亚尼。

除了转会，米兰高层还在主教练加图索的去留问题上有着不同的看法。在欧联杯出局后，所有球迷都期待着埃利奥特集团能够解雇加图索，但结果却出乎了所有人的预料，“屠夫”帅位依旧稳如泰山。有媒体指出，之所以会出现这种情况，是因为马尔蒂尼牢固的站在了加图索一边，即使莱昂纳多与加齐迪斯已经有了解雇换帅的念头，也碍于这位俱乐部巨头而没有成行。

高层之间相互攻讦，本身已经对俱乐部完成了损害，但这种本应秘密解决的问题却总会在第一时间被媒体爆料，这也加剧了俱乐部的混乱程度。内部矛盾解决起来永远都不会非常困难，但在青天白日下的内部矛盾，想要解决，恐怕各方都要付出不小的代价。甚至已经有媒体指出，加齐迪斯正在考虑解雇莱昂纳多和马尔蒂尼，选择让近期被罗马球迷千夫所指的蒙奇取而代之。

球队管理上的漏洞远不止如此，甚至有些难辨真假的传闻一直充斥于转会市场。比如被球迷誉为神棍的GFI博士，这位意大利人一直声称自己有一位为埃利奥特工作的律师朋友，并在推特发布自己的独家消息。而此类消息总会信誓旦旦地诉说着球队的未来计划，无论真假都会在球迷中引起轩然大波。

究竟是谁向外界透露了俱乐部的一些情况，这是米兰急需弄清楚的问题，攘外必先安内，解决了一些内部不安定因素，俱乐部才能更好更平稳地前进。

当然，说起米兰的困境就不得不提到主帅加图索。在小组赛出局，排名跌出前四以及意大利超级杯落败后，米兰的精气神已然跌落谷底，加图索的固执、保守、战术能力差以及训练不利等问题招致了绝大部分球迷的批评。换帅，自然也就成为了一段时间内米兰球迷口中最流行的话。

不过说起来容易做起来难，加图索工资不低，赛季中段也没有多少名帅愿意接受米兰的烂摊子，如果贸然换人，下半赛季的成绩恐怕更加难得到保障。管理层的这些考虑自有他们的道理。

不过在这种平庸中，米兰想要在赛季末稳住第四名的位置，多少有一些痴人说梦的感觉。在换与不换间摇摆不定，不知道米兰还有多少时间能够用来考虑。

除此之外，米兰的另一大危机就是球队建队思路的转变，正在由贝鲁斯科尼那种顶级豪门行为逐步向黑店靠拢。

纵观贝总时代的米兰王朝，为实力派一掷千金、引进一些老将一直都是球队战绩的保障。不过在埃利奥特入主、加齐迪斯加盟后，这一切都在悄然改变，甚至有媒体指出，这名前枪手CEO更努力将米兰变成下一个阿森纳，财政上自给自足，引援上只考虑年轻和二次出售价值。

当然，加齐迪斯在阿森纳的工作在某些层面上绝对是成功的，但看看现在的足坛，走低买高卖、黑店路线的俱乐部到底情况如何。摩纳哥本赛季表现惨淡，保级成了他们当前最主要的任务；阿森纳则是半死不活，进入欧战问题不大，但想要拿到前四，却又十分困难；波尔图的情况稍好，在葡超的竞争力依旧没有衰败，但看看财政，他们也只是勉强活口，日子过得相当清贫，甚至一个赛季多之前，因为无法通过财政公平法案而被欧足联罚款数百万。

再对比下目前各大联赛领跑者，巴塞罗那、利物浦、巴黎圣日耳曼还是尤文图斯与多特蒙德，哪家俱乐部不是在引援方面一掷千金，为什么大黄蜂本赛季能够压制拜仁，他们在俱乐部运营策略的转变至关重要。

假如真的成为了阿森纳第二，等待米兰的只会是另一次易主。埃利奥特绝非米兰真正的救世主，红黑军团也只会是他们的赚钱工具。可以确定，走黑店路线的米兰想要和尤文进行竞争，绝对是痴人说梦，也许到时候不光底蕴不再，还会真正沦为与那不勒斯差不多的欧洲二流俱乐部。

与贝鲁斯科尼时代相比，埃利奥特的所作所为也许才是米兰恢复荣光的最大阻碍。