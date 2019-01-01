AC米兰以800万欧元从恩波利签下克鲁尼奇

在从皇马引进特奥·埃尔南德斯后，米兰又签下了一名中场球员。

AC米兰已经宣布从恩波利签下了拉德·克鲁尼奇，这名25岁的球员与米兰签署了一份为期五年的合同，据报道这一转会花费了800万欧元(700万英镑/ 900万美元)。

作为一名全职中场球员，克鲁尼奇在2018-19赛季的意甲联赛中出场33次，攻入5球，并为球队贡献了6次助攻。

米兰官方网站周一宣布了这一消息:“AC米兰宣布从恩波利直接收购了中场球员拉德·克鲁尼奇。波斯尼亚人已经和红黑军团签订了一份合同，这将使他在接下来的五年里成为红黑军团的一员。克鲁尼奇于1993年10月7日出生在福察，成长于他所在城市的一支足球队Sutjeska Foca，在他职业生涯的第一个赛季里，他在该队共出场15次，攻入3球。2013年，他转会到塞尔维亚，加入了Donji Srem，第二年又转会到Borac Cacak。在2015-16赛季，他转会到恩波利，在托斯卡纳区踢了四个赛季——三个意甲赛季，一个乙级赛季，总共出场119次，攻入12球。他代表波斯尼亚国家队出场10次，攻入1球。从今天起，克鲁尼奇加入了红黑军团。”

克鲁尼奇成为今夏米兰签下的第二名引人注目的球员，此前米兰以2000万欧元(合1800万英镑/ 2250万美元)的价格从皇家马德里签下了边后卫特奥•埃尔南德斯。

然而，门将多纳鲁马仍然与离开圣西罗联系在一起，据报道巴黎圣日耳曼在布冯回到尤文图斯后对这名20岁的意大利国脚感兴趣。

但是技术总监保罗·马尔蒂尼否认了任何关于米兰将出售这位门将的说法。

他对记者说:“我们现在的想法是留住多纳鲁马很长一段时间。目前，这是我们的立场。”

这位年轻的门将能否在夏天继续留在米兰还有待观察，因为米兰已经被禁止参加下赛季的欧洲赛场。