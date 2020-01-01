AC米兰主帅皮奥利拒谈朗尼克传闻：我不能浪费精力

红黑军团正处于最佳状态，尽管拉尔夫·朗尼克即将到来，但他们的接下来的战绩才是教练的主要关注点。

在这场比赛中，双方在上半场均无建树。不过在下半场开局不久，拉比奥率先破门，C罗连续5轮进球，红黑军团一时间看起来似乎注定会成为斑马军团的刀下之鬼。

不过，在6分钟时间内，AC米兰就实现了逆转，伊布、凯西和莱奥连进3球。而在桑德罗的一次糟糕失误之后，雷比奇再入一球彻底锁定了胜局。

AC米兰在本赛季重启后的比赛中保持着不败，上周还击败了尤文的联赛争冠对手拉齐奥，但从目前的传闻来看，红黑军团主帅皮奥利下赛季可能无法再执教这家意甲豪门。

其他球队

根据媒体的广泛报道，前RB莱比锡主教练拉尔夫·朗尼克将入主红黑军团，同时担任主教练和技术总监。

不过，皮奥利并不会因为这一传闻分心，就像他在赛后说的:“我不能浪费精力去想那些不属于我的事情。”

“我在这里很开心，自豪并且渴望让AC米兰在赛季结束后排名较高，再多获得一些满足感。我喜欢和我的团队在一起，顺其自然。我只想完成进军欧冠的目标。”

他补充道:“我不会去想8月3日之后会发生什么，我专注于我们正在做的事情。”

“我希望能达到此前要求的目标。我不会想到8月3日之后的事情。我喜欢训练，我在这里感觉很棒。我不能去想那些不取决于我的未来和情况。”

皮奥利见证了AC米兰自1989年以来第一次在对阵尤文的比赛中打进4球，他补充道:“我祝贺我的球员们度过这伟大的一天和取得这一场伟大的胜利。”

“米兰内洛的工作很重要，球队表现得很棒，即使我们还没有赢得冠军和拿到欧冠资格，我也很高兴。”

“在剩下的20天内，我们会全力以赴。我们现在正在考虑与那不勒斯的比赛。我们对当前的比赛结果感到满足，但也保持着高度的专注，我们需要改进与提高，如果你在之后的比赛中犯了错，你就需要为此付出代价。”

“工作人员的贡献很重要，我也要感谢小伙子们。我们很好地利用了点球机会，我们在场上表现得很好。”

“上半场比赛场面很平衡，我们很惊讶。团队精神正在发挥作用，我们必须继续前进。”

朗尼克的双重角色也会影响到米兰伟大的马尔蒂尼在俱乐部的位置。

然而，现任技术总监马尔蒂尼在与尤文的比赛前发表了与类似的言论，坚称自己的未来不是俱乐部的当务之急。

“我不知道未来会发生什么，我希望能在8月份把注意力集中在比赛与我们设定的目标上，以此结束这个赛季。”