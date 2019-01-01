无伤一身轻 德布劳内季前赛中感到积极又健康

这位中场球员身体健康，渴望在季前赛取得成功，而英超冠军联赛也在日本结束自己的季前赛亚洲之旅。

曼城中场德布劳内相信上赛季困扰他的健康问题已经过去了。

三次膝伤——其中两次是韧带受伤——加上不合时宜的腿筋问题，使得这位比利时国脚在英超联赛中出场19次，而曼城保住了冠军。

德布劳内承认，在4月份对阵托特纳姆的比赛中受挫后，他感到精神疲惫，这可能最终会结束他短暂的赛季。

但是在及时恢复并在足总杯决赛中进球后，这位28岁的球员现在已经在曼城的亚洲季前赛中出场两场，现在他很放松。

“我很好。”德布劳内在3-1战胜横滨后说道。

“去年发生的事情会发生在每个人身上。我已经成为职业球员11年了，有一个赛季我有些伤病。

“但到今年年底，我仍然打了32场比赛，而很多球员只是每年都这样做。”

“我只是继续做下去。现在我感觉很好。我很高兴我可以打一个完整的季前赛。我做得很好。”

曼城在周六结束了他们的友谊赛，现在正期待着8月4日与利物浦的社区盾之战。

德布劳内对结束在中国和日本的访问表示欢迎。

“这总是一个很难的问题，因为你经常旅行，你需要做很多商业活动，从另一个意义上说，你需要做好身体准备，”他说。

“八月比较安静。对我们来说，真正的开始是在9月份，所有的欧洲赛事都将在那时举行。

“很明显，下周的比赛我们可以赢得一座奖杯，所以我们希望能在对阵利物浦的比赛中表现出色。”

德布劳内还表达了主教练瓜迪奥的拥戴之情。

瓜迪奥拉说横滨有“令人难以置信的质量”，德布劳内也赞扬了J联赛的俱乐部。

“这是一场非常精彩的比赛，”他继续说道。“横滨队的表现给我留下了深刻的印象。

“他们给了我们一场精彩的比赛，我对我们的表现很满意。我们需要这场比赛来获得更多的节奏，我认为这是一个结束季前赛的好方法。”