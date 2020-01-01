900万刷新银河身价榜 埃尔南德斯已接近签约

墨西哥射手在登陆塞维利亚的仅仅五个月后，就已经准备好前往大联盟寻求新的机会。

这也将打破银河队史最高转会费的纪录。目前的队史第一身价由埃尔南德斯的国家队队友多斯桑托斯保持。2015年，银河花费700万美金从比利亚雷亚尔引进了这位攻击手。

虽然埃尔南德斯之前就已经与转会大联盟联系在一起，但去年9月，埃尔南德斯离开东伦敦后，却选择前往西班牙而非美国。

不过在皮斯胡安球场缺乏上场机会显然令墨西哥射手心灰意冷。本赛季至今，31岁的埃尔南德斯在各项赛事中仅有三球进账，15次出场只包括9次首发。

另一方面，洛杉矶银河的头号球星伊布在合同到期后离队。瑞典射手如今已经回归米兰，并且在与亚特兰大的比赛中打入进球。

所以银河需要另一位顶级射手来帮助他们填补伊布留下的空缺。而在欧洲顶级联赛辗转效力了10年的埃尔南德斯，就具备银河期待的技术和人气。

2010年登陆红魔之后，他先在老特拉福德度过了五个赛季，打入59球，赢得了两个英超冠军。2014-15赛季，埃尔南德斯曾租借效力皇马，33场比赛中收获9粒进球。之后的一个赛季，他又前往德国，为勒沃库森在两个赛季中打入28球。2017年夏天，他重返英伦赛场，加盟了伦敦球队西汉姆联。去年9月加盟塞维利亚之前，他为铁锤帮16次攻破对手球门。

并且，埃尔南德斯目前仍是墨西哥国家队队史头号射手，他在身披国家队球衣的109场比赛中一共打入52球。