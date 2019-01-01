9球大胜甘冈 看呆主帅图赫尔：今天我算开了眼

法甲豪门追平了他们在法甲联赛上的最多比分纪录，这场大胜也让他们的德国主帅大吃一惊。

巴黎圣日耳曼队主教练图赫尔对球队在周六以9比0大胜甘冈的结果感到吃惊。

在这场羞辱性的大胜中，姆巴佩和卡瓦尼各自上演帽子戏法，内马尔也在比赛中梅开二度。

巴黎圣日耳曼的巨大比分追平了法甲的领先记录，而德国主帅图赫尔在赛后震惊不已。

“我必须考虑一下，但我想我以前从未见过这种情况——联赛中9:0的比分。”图赫尔告诉记者。

“我们真的很想进球，我们踢得很有质量。我们在下半场有了很大的进步，进攻结构也很好，打得很流畅。还有很多进攻次数，很多球员在禁区内。我们有很多进球的机会，创造了更多的绝好机会。”

“在进了第一个、第二个、第三个球后，我们打得很有信心。我们踢得很简单，但非常迅速和果断。我们非常满意，非常高兴。”

在过去的45年里，姆巴佩和卡瓦尼成为法国顶级联赛中第二对各进3球的队友组合，而卡瓦尼也在这一过程中为俱乐部创造了打进100球的辉煌历史。

但是对于乌拉圭人来说，在10天前的杯赛上被同一支球队击败后，昨天的大胜只是一种救赎。

“今晚最重要的是在他们把我们淘汰出法甲杯之后击败甘冈。”卡瓦尼在获胜后说。

“这表明球队想要继续做伟大的事情，而那场失败只是缺乏专注。”

“我很高兴在王子公园打进了我的第100球，甚至是第101球。我存在在俱乐部的历史上，并且我想继续进球来帮助我的球队。”

“第100个进球是迪马利亚和内马尔之间的二过一，然后他把球传到头上，我完成了射门得分。”