9战决赛vs首进决赛 Opta带您预热欧冠决赛之夜

北京时间2019年6月2日凌晨，利物浦与热刺将为争夺本赛季的大耳朵杯展开厮杀，不妨先跟随OPTA的脚步，预热这场英格兰足球的顶级对决。

本周六与热刺的比赛已经是利物浦第9次征战欧洲冠军杯/欧冠决赛了，他们晋级欧冠决赛的次数，比其他任何英格兰球队都要多。而这9次决赛中，有5次利物浦都成为了最后的赢家，但最近两次他们都没能捧起奖杯（2007年和2018年）。

并且，这已经是他们的主帅克洛普第三次率队打进欧冠决赛，除了上赛季惜败皇马，2013年，克洛普所带领的多特也曾与国内联赛的老对手拜仁会师欧冠决赛，但在比赛最后阶段被罗本绝杀，遗憾失冠。在此前的欧冠历史上，只有一位主帅接连三次在欧洲冠军杯/欧冠决赛中败北，他就是如今执教中国国家队的意大利名帅里皮（1997,1998,2003执教尤文期间）。

反观红军的对手，这是热刺第一次来到欧洲冠军杯/欧冠决赛的舞台，他们也是第8支得到争夺欧冠奖杯机会的英格兰球队。不过最近5支首次进入欧冠决赛的球队，全部都没能如愿加冕（2008年的切尔西，2006年的阿森纳，2004年的摩纳哥，2002年的勒沃库森，2000年的瓦伦西亚）。同时波切蒂诺仅只是热刺队史上第三位率队打入欧洲主要杯赛决赛的主帅。

这也是欧洲冠军杯/欧冠历史上第二次决赛双方都来自英格兰，上一次还是在2008年，曼联击败了切尔西夺得当年的欧冠冠军。

利物浦在2018-19赛季的英超联赛中双杀热刺。在此前的13个赛季中，两支球队每个赛季至少碰面3次，但单赛季三杀热刺的情况只在1985-86赛季出现过，当时红军四度击败了北伦敦球队。

不过双方上一次在关键锦标的决赛中相遇，还要追溯到1982年，当时他们一起晋级到英格兰联赛杯决赛，红军3-1击败了对手。

上赛季，利物浦负于马德里，无缘问鼎。而如果今年他们重蹈覆辙，他们将成为继2000年和2001年的瓦伦西亚以来，首支连续两个赛季都在决赛中失利的球队。

虽然这是热刺的第一次欧冠决赛之旅，但如果他们能够击败红军夺冠，那么他们将成为继切尔西和曼联之后，第三支拿满欧洲重要赛事冠军（欧洲冠军杯/欧冠，欧洲联盟杯/欧联，优胜者杯）的英格兰球队。

而利物浦虽然9进欧冠决赛，但他们最近4次决赛，包括国内与欧战决赛，均未能取胜。不过，热刺最近一次拿到杯赛冠军还是在2008年的联赛杯，自那之后的两次杯赛决赛也都以失败告终。

利物浦前锋马内在上赛季3-1负于皇马的欧冠决赛中打入了红军方面的唯一进球，他也成为了继菲尔-尼尔（1977和1984年欧洲冠军杯决赛）之后，红军队史上第二位在欧洲冠军杯/欧冠决赛打入进球的球员。

如果阿诺德在这场比赛中首发登场，那么他也将成为欧冠历史上第一位接连两场决赛都首发的U21小将。