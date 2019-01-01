9场7球 切尔西弃将莫拉塔在马竞重新展现实力

在斯坦福桥度过了一段艰难的时光后，这位马竞和西班牙前锋现在是他的俱乐部和国家队的重要人物。

阿尔瓦罗·莫拉塔终于在马德里竞技和迭戈·西蒙尼一起发挥出了他的潜力，消除了他在切尔西的噩梦。

莫拉塔将带领床单军团在周二的冠军联赛中客场挑战他的老东家尤文图斯。

这名球员最近在马德里竞技和西班牙的9场比赛中打入7球，这证明了他在离开西伦敦后再次成为了一名高产球员。

这个时机对西蒙尼来说也很好，迭戈·科斯塔在2020年之前都不能上场，莫拉塔最终将取代这名在斯坦福桥从未达到过顶峰的前锋。

这一改善是在切尔西出售莫拉塔以腾出空间给塔米·亚伯拉罕之后出现的。后者在租借加盟阿斯顿维拉一个赛季后回归。

莫拉塔正在偿还那些在马德里赌上了6500万欧元(5800万英镑/ 7300万美元)让他的租借成为永久转会的人，尽管他在上个赛季的6个月里只进了6个球。

在斯坦福桥度过了一段糟糕的时光，莫拉塔被吉鲁和伊瓜因替代，而安东尼奥·孔蒂和毛里齐奥·萨里都无法从他身上得到最好的状态。

“我踢了15分钟的正式比赛，错过了一个点球，他们已经否定了我！所以，我知道会发生什么。”莫拉塔在社区盾首次亮相后说，这为他的时代如何发展提供了一个暗淡的预兆。

这位27岁的球员在场上和场下都表现出了消极的肢体语言。用他自己的话来说，他在切尔西的那段时间“有点抑郁”，与队友格格不入。

他的进球荒和容易吃到黄牌的倾向导致他在对阵巴塞罗那和曼城的重要比赛中被罚下，而阿扎尔则扮演了一个错误的九号角色。

曾经有一段时间，莫拉塔每49分钟就被出示一张黄牌，而当时他已经10场比赛没有进球了。在新教练萨里到来之前，孔蒂已经要求莫拉塔在他的“礼貌”举止上多一些侵略性，而萨里也说:“从精神上看，他有点脆弱。”

莫拉塔透露，在英格兰足球生涯中，他错过了2018年世界杯西班牙队的比赛，这让他感到非常不安。

他在六月份告诉够力足球：“我之前对自己失去了信心。我对英国人的看法感到很不安。我想他们把我夹在了所有事情的中间。”

“我没有感受到俱乐部和球迷的爱和欣赏。我在切尔西的开局很好，但最后的伤病让你有点不知所措。”

“尽管情况很糟糕，我还是打进了15个球，赢得了足总杯……但是我没有参加世界杯，对我来说，这是我一生中最艰难的事情。”

“我从10岁起就梦想着能参加世界杯，我选择了切尔西，因为我认为它是以后能参加世界杯的最好的俱乐部。现在，加盟马竞是我一生中最好的事情。”

“我在伦敦过得很糟糕。最后，我只有独自训练。我和萨里也谈过，他告诉我一些事情，我知道不会像他说的那样。我很紧张。我妻子吓坏了。”

“在切尔西，有段时间，我的队友们，除了西班牙人……你知道，当你在踢球的时候，你给一个不会传球给你的球员传球，这是不一样的。你不能以同样的方式给我传球。”

“每个曾经踢过足球的人都会明白这一点。最后，这是一种你无法控制的情况：它既不是有关积极或消极的，也不是关于试图获得乐趣或担心。这是别人对你的信心：你的队友、俱乐部……我是在马德里竞技找到这些的。”

“我已经说过很多次了：在某个时刻，有些东西超越了名声、金钱和一切。感谢上帝，我能在马竞拥有这些，但我希望每年都能在这里，这样我就能踢出我的最高水平。”

莫拉塔在切尔西的开局确实不错，他在前15场英超联赛中打入9球，外加4次助攻，但一次背部受伤让他止步不前。

切尔西认为他们签下了一个胜利者和一个进球机器，但是他从来没有在英超联赛中创造过任何东西。

在皇家马德里时期，他在西甲联赛和欧冠联赛的每65分钟就有一个进球，并赢得了这两项赛事，以及超级杯和世俱杯。

当时他不是主力，在尤文也不是主力，但在 尤文打进欧冠决赛时打进了一球。但他是冠军，两次获得联赛冠军和两次国内杯赛冠军。

作为西蒙尼全面改造过的马竞队中的一名出色中锋，莫拉塔在回到尤文图斯球场时将会显得已经恢复了状态。