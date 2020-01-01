9场决赛9座奖杯 齐达内：这就是皇马的样子

在战胜对手马德里竞技后，这位主帅谈论了他这座最新赢得的奖杯。

在赢得赢得西班牙超级杯之后，齐达内表示九次决赛无一失手正是皇家马德里意义所在。

经过90分钟的互交白卷和加时赛，周日在沙特阿拉伯吉达的一场点球大战中，皇马以4比1战胜了同城对手马德里竞技。

队长拉莫斯打入制胜一球，齐达内以9战9胜的战绩保住了他作为皇马主帅在决赛中的完美记录。

齐达内说:“最后，我们团结在一起，我们为比赛做了充分的准备。”齐达内在皇马的两次执教中，赢得了一次西甲冠军、三次欧洲冠军联赛冠军、两次欧洲超级杯冠军，以及两次国际足联俱乐部世界杯和国王杯冠军。

“我不知道为什么我们九场决赛就赢了九场，因为这就是这个俱乐部的基因。这并不容易，我们一直很耐心，很冷静。”

“中场休息时，我们不知道如何破门，但我们有耐心。我们一直相信，直到最后，一如既往。”

“赢得一座奖杯从来都不是一件容易的事，在对阵马竞的比赛更是如此，两队都有机会。”

“我们仍然有很多赛事要踢。我们必须快乐，但还有很多事情要做，我们必须继续努力。”

“我们会休息一段时间，然后继续踢比赛，因为我们不会考虑(我们的水平)下降。”

“现在，我们会踢得很开心，但是在西甲、欧洲冠军联赛和国王杯还有很长的路要走。”

决赛进入点球大战后，皇马中场巴尔韦德因铲倒莫拉塔阻止进球而被罚下场。

挽救比赛的战术犯规挫败了马竞，最终确保了皇马的胜利，巴尔韦德被评为本场最佳球员。

齐达内说:“他被评为本场最佳球员，我为他感到高兴，因为他踢得很好，我确信他想和队友们一起分享。”

“他做了他必须做的，他作出了一个粗鲁的犯规，但是他做得很好。最后，重要的是他向莫拉塔道歉了。”