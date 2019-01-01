8000万被拒不甘心 曼联今夏再追拉齐奥中场

曼联在去年夏天曾为拉齐奥中场米林科维奇-萨维奇报价8000万英镑，但是遭到了拒绝。红魔打算在今夏再度尝试引援这位塞尔维亚国脚，预计报价会增至8600万英镑。

北京时间4月15日，尽管曼联坚持表示不会在今夏出售法国中场博格巴，但是他的经纪人拉伊奥拉以及皇马俱乐部方面并不会放弃努力，曼联主帅索尔斯克亚需要为此提前做出准备，他有意在夏窗督促俱乐部再次尝试引援拉齐奥中场米林科维奇-萨维奇。

曼联在去年夏天对米林科维奇进行了长期考察，并为他向拉齐奥报价8000万英镑，但是最终遭到拒绝。前任曼联主帅穆里尼奥在去年10月份的国家队赛事中曾现场观看塞尔维亚的比赛，近距离考察米林科维奇。

据意大利媒体消息，曼联现在对米林科维奇重燃兴趣。据悉，拉齐奥此次为米林科维奇标价8600万英镑，曼联对此并没有太大意见。

但是本赛季开始以来，米林科维奇的状态出现了下滑。上个赛季，米林科维奇打入12粒进球，本赛季他截止目前仅有4球入账。

鉴于博格巴在老特拉福德的未来并不确定，索尔斯克亚希望在中场位置留有备选计划。

尤文图斯有意将博格巴重新带回都灵城，而皇马甚至启动了“博格巴项目”，以此达成齐达内重建皇马的计划。

博格巴在曼联2-1击败西汉姆联的英超联赛中打入两粒点球，索尔斯克亚甚至考虑让博格巴担任曼联未来的队长。红魔不会轻易将这位世界杯冠军中场放入转会市场的。