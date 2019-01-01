8000万只管吃一惊 佩佩表态平常心看待

枪手为将科特迪瓦国脚支付了队史第一转会费，球员自己也承认这个价格不免令人有些吃惊。

这位科特迪瓦边锋在今夏刷新了阿森纳队史最高身价，枪手豪掷8000万欧元才顺利说服里尔放人。

不过对于这样的价格标签，佩佩本身表示并不会受到影响。他告诉Canal Football Club：“这令我倍感荣幸与幸福，但这笔钱不是我掏的。”

“我完全没考虑过这些。我来到阿森纳是因为我充满野心，希望赢得冠军，这才是我来到这里的原因。”

“作为我个人而言，我是平常心对待，虽然我的兄弟，我的朋友，他们或许会觉得‘啊这是8000万欧元’，但对我来讲没什么特别的。”

“他们会觉得这究竟咋回事，我在昂热，在奥尔良踢球，然后他们就看到了8000万欧元，这对他们来讲太疯狂了。”

“我同样为此感到惊讶，这也是我骄傲的资本。不过我会很快把这件事放在一边，全心专注于足球。”

上赛季，佩佩共为里尔在各项赛事中打入23球，这样的表现也为他赢得了来自欧洲豪门的青睐。而令外界意外的是，这位天才球员最终选择了一家无缘欧冠的球队。

不过，科特迪瓦人对于自己做出的选择感到非常满意，他继续说道：“他（里尔主帅）想象的是我加盟拜仁，正如他所说，我做的这个选择多半也震惊到其他人。因为这是一家没有欧冠的俱乐部，但这也是意甲充满野心的俱乐部，我们在欧联一样是欧战锦标。我们希望赢得这项荣誉。”

“教练（埃梅里）熟悉这项赛事，他带领塞维利亚赢得过这一奖项，去年他们也在决赛当中。我们的目标是做的更好，所以我们会争取去夺得这项冠军。”

不过在征战欧联前，当地时间今天晚间，他们还将与同样状态不足的红魔进行较量。