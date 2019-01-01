8000万也不卖 霍奇森坚信扎哈会留在水晶宫

尽管水晶宫球员扎哈与俱乐部的合约还有四年，但包括曼联、阿森纳、热刺和多特蒙德在内的多家俱乐部都有意在今夏引援这位边锋，主帅霍奇森则坚持表示，扎哈新赛季会继续为水晶宫效力。

北京时间4月29日，水晶宫主帅霍奇森期待边锋扎哈下个赛季继续留在水晶宫。

扎哈在转会市场的身价预计高达8000万英镑，他在此前采访中透露，希望有机会踢欧冠，这似乎意味着他想转会加盟豪门俱乐部。包括曼联、阿森纳、热刺和多特蒙德在内，都在密切关注他的动向。

然而扎哈与水晶宫的合约还有四年，主帅霍奇森坚持表示，在夏窗转会结束后，扎哈仍会为水晶宫效力。

“我的想法非常老派，我认为如果一名球员和俱乐部签下了一份长期合约，这意味着你在夏季休赛期结束后仍会返回俱乐部继续效力。”

“对于扎哈的情况，我就是这样看的。我希望他在联赛最后两轮中找到更好的状态。”

水晶宫在周末联赛中0-0战平埃弗顿，扎哈在比赛中的表现并不出色，霍奇森认为球员给自己的压力太大了。

霍奇森说：“他给了自己很大的压力，其实我们并没有给他施加压力。我们总是鼓励他适当的传出球，然后做出跑位与队友配合，而不是一味地自己带球，想凭借一己之力解决问题。”

水晶宫目前在英超积分榜排名第12位，他们将在倒数第二轮中客场挑战降级区的卡迪夫城，水晶宫的收官战则是主场迎战伯恩茅斯。