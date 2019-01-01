8连胜不足挂齿 红魔夺冠无望好歹重回前四

虽然换帅后的曼联迎来了强势复苏，但门将德赫亚对此并不感到满足。

解雇了穆里尼奥之后的曼联，迎来了他们曾经的超级替补索尔斯克亚作为临时主帅。这位红魔名宿上任后一扫之前的颓势，带领球队连胜8场，所向披靡。

不过目前红魔在英超积分榜上仅排名第6，所以德赫亚的目标也绝不仅止于赢得几场比赛。他强调，除非确认了下赛季的欧冠席位，红魔上下才会感到开心。

德赫亚告诉天空体育：“这显然是一波很不错的战绩。但我们还没有进入欧冠区，并且我们离赢得英超冠军海很远。”

“我们当然会为胜利感到高兴，但总体而言，我们并不满足于目前的局势。”

“赢得英超冠军几乎是不可能的了。这本来是赛季开始时我们的目标，曼联本就是那种理应赢得冠军的球队。”

“我们希望在积分榜上重新回到能取得欧冠入场券的位置，这将是一项艰难的任务，但我们现在已经减少了很多分数损失。我们将战斗到最后。如果我们能够保持住现在的状态，那我们必将成为比赛的赢家。”

2月12日，曼联还将继续征战本赛季的欧冠，他们的16强战对手是法甲卫冕冠军大巴黎。

受杯赛影响，本轮英超的时间调整至周中，曼联将在当地时间周二晚间主场迎战伯恩利，后者在上周五的足总杯中不敌阿森纳惨遭淘汰。

谈到对伯恩利的了解，德赫亚继续说道：“我们都熟悉这支球队。他们很危险，我们知道他们会采取什么样的战术来对付我们。”

“他们喜欢将你置于长传球的压力之下，另外他们的定位球方面也很有威胁。”

“他们最近的成绩也很不错。但我们有主场优势，我们状态红上，所以我们对于全取3分充满信心。”