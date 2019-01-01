8载斑马岁月成终点 巴尔扎利宣布将挂靴

这位忠诚的尤文后卫已经决定在本赛季末退役，迎接人生的新挑战。

巴尔扎利即将在下个月度过自己38岁的生日，而超过20年的职业球员生涯已经让他开始期待新的挑战。最近，他宣布自己将在本赛季末退役。

过去的8年，这位意大利后卫已经为尤文出场超过280次，帮助斑马军团重新奠定了国内霸主的地位，豪夺意甲7连冠，并且收获了4个意大利杯冠军以及4个意大利超级杯冠军。而遗憾的是，他的荣誉室里仍然缺少一座欧冠冠军奖杯。

在确认了自己挂靴的消息后，巴尔扎利还透露自己已经收到一些邀请，但他仍将谨慎处理自己的未来。

他告诉意大利天空体育：“关于未来？我已经考虑了很多。”

“当你作为一名职业球员时，你很难去考虑在此之后的问题，除非当你出现伤病，你将不得不思考未来。”

“所有的一切都对我很有吸引力，我会用接下来的几个月来斟酌我的决定。”

“主帅，教练或者专栏作者？我必须弄清楚我适合干什么以及对什么感兴趣。”

“我必须找到能让我表现出最大热情的东西。”

同时，巴尔扎利也对尤文未能战胜斯帕尔而推迟提前夺冠发表了自己的看法，斑马后卫继续说道：“今天我们本来是希望取胜的。这很遗憾因为我们打得很不错，即使下半场不尽如人意。”

“我们在午后进行了谈话，也没什么。”