8天三场比赛 国安申请足协杯对调主客场

有记者指出由于需要在8天踢3场比赛，北京国安已向足协申请对调足协杯主客场。

北京国安本赛季自开赛以来表现得十分强势，在周末客场战胜河北华夏幸福后，他们已经在联赛中取得了一波六连胜，暂列中超积分榜头名。

不过在昨晚北京体育台播出的《足球100分》栏目中，新浪体育著名记者袁野透露了一条颇为意外的消息，那就是北京国安正在与足协以及足协杯第四轮对手黑龙江FC沟通，通过对调主客场的形式来避免球员太过舟车劳顿。

根据接下来的赛程，中超方面，北京国安将在4月28日和5月4日先后迎战劲敌大连一方与广州恒大。而足协杯第四轮则需要在4月30日至5月2日之间进行。这就意味着国安必须先飞往大连，而后在5月1日左右再前往哈尔滨，之后还需跨越几乎整个中国，飞抵广州。8天3场比赛，再加上旅途奔波，很难想象国安能够取得满意成绩。

因此，在《足球100分》节目中，袁野直言不讳地表示：“足协杯今年已经有好多支球队申请对调主客场，国安也已经正式向足协提出申请，不过目前黑龙江FC还没有动静。他们是一支中甲球队，目前处境不佳，而且主场比赛承担的费用也挺大，当然如果他们不同意，国安还是只能去哈尔滨打客场比赛。”

其实背靠背比赛在欧洲也是经常出现的问题，不过无论是五大联赛还是一些其他地区的比赛，由于国家大小的原因，并不需要长时间乘坐交通工具。中国俱乐部在这方面确实有着自己的特殊情况，希望在足协的协调下，各大俱乐部的难题能够尽快解决难题。