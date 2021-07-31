7300万英镑引进桑乔后 曼联正在考虑阿马德的未来

这位科特迪瓦边锋目前在奥运会中表现亮眼，但由于桑乔的加盟，他在老特拉福德的出场顺位进一步下滑

阿马德只穿了曼联球衣13分钟，就被要求加入索尔斯克亚的常规主力阵容。

在劳工证问题得到解决的同时，球队对他的等待似乎是值得的，因为这位边锋立即产生了影响。

在U23梯队处子秀中打进两球后，他的首粒一线队进球是在3月在老特拉福德对阵AC米兰的欧联杯比赛中替补出场6分钟后打进的。

曼联在去年夏天没能签下桑乔，这意味着人们对阿马德的期望都很高，球员背负的压力也很大。索尔斯克亚的一些支持者期待甚至迫切地希望他能直接进入首发，解决球队在右翼进攻无力的问题。

在签约之前，他在亚特兰大只踢了59分钟的一线队比赛，然而，作为一名没有经验的球员，去到一个新的国家，俱乐部需要慢慢让他融入新的环境。

虽然他的态度和能力给索尔斯克亚留下了深刻的印象，但是曼联最终还是签下了桑乔。

首先，他的季前赛和他的大多数队友有很大的不同。索尔斯克亚允许阿马德和拜利进入科特迪瓦国奥队，参加东京奥运会。

如果科特迪瓦能够杀入决赛并赢得金牌，那么阿马德将在新赛季开始前6天返回曼彻斯特，意味着他将错过整个季前赛。

尽管如此，对于本月初刚满19岁的阿马德来说，奥运会仍然是一次有价值的体验。

在奥运会揭幕战对阵沙特阿拉伯的比赛中，他为凯西送出了一记精彩的助攻，而在战平巴西和德国的比赛中，他都得到首发机会，现在科特迪瓦已经进入了八强，将迎战西班牙。

索尔斯克亚说道：“当你的国家召唤你时，我想我不能阻止你实现儿时的梦想。阿马德是一个年轻、令人兴奋的新星。能见到他们在国际赛场上的表现真好。”

当阿马德从东京回来的时候，他的新队友，同时也是他的竞争对手桑乔已经在球队中确立了地位。

这名英格兰国脚预计将在周一加入球队，并参加与埃弗顿友谊赛之前的训练营。

桑乔以7300万英镑的价格作为首发球员来到球队，而俱乐部已经对外租阿马德产生兴趣。

索尔斯克亚已经确认，与阿马德在同一窗口签下的佩利斯特里将会被租借出去以获得更多的经验。类似的发展路线是否对阿马德有利，俱乐部很快就要做出决定。

这可能取决于拉什福德的健康状况，他将会在8月份接受肩部手术。

索尔斯克亚在周三说道：“我们利用每一个球员，我们考虑每一个球员——以及俱乐部——的最佳发展途径；以及什么对本赛季和未来来说是最好的，”

“阿马德很享受奥运会。我们会在转会窗最后时刻坐下来，看看情况如何。当然，也要考虑拉什福德伤情如何，我们会在阿马德回来后和他谈谈，一起做出决定。”

当曼联从亚特兰大签下阿马德时，他在俱乐部内部被誉为意大利足球界最令人兴奋的年轻球员之一。自2016年以来，曼联的球探就一直在观察他。

考虑到他获得的高评价，以及索尔斯克亚对球队未来的计划，他很有可能在未来的某一天在队内扮演关键角色，但可能不是这个赛季。

桑丘的到来将会使他的出场顺位下降，而季前赛表现出色的安东尼-埃兰加也让索尔斯克亚深思，这一切都意味着阿马德可能被外租。

索尔斯克亚在谈到阿马德的未来时说道：“关于埃兰加的决定是一个重大的决定。”

索尔斯克亚开玩笑地说，埃兰加的出色状态给了他一个“很大的问题”，在阿马德从东京回来之前还有两场季前赛，埃兰加有更多的机会来说服索尔斯克亚。

这个“大问题”不会很快就消失。