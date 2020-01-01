7200万的X因素？佩佩或成解救阿尔特塔的关键

这位枪手俱乐部纪录保持者将在周三结束禁赛复出，届时阿森纳将在英超主场迎战南安普顿。

自从尼古拉斯·佩佩在阿森纳0-0战平利兹联的比赛中被罚下场以来，已经过去了一个月的时间。

从那以后，这位俱乐部创纪录的签约球员不得不坐在家里，看着他的队友在英超联赛中连续输掉三场比赛，其间只进了一个球。

与此同时，佩佩通过在欧罗巴联赛中的表现保持了良好的状态，在客场战胜莫尔德的比赛中进球，并在周四战胜邓达尔克的比赛中为巴洛贡助攻。

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这位价值7200万英镑的边锋在欧洲赛场上的表现让他在国内赛场上的缺席更加难以接受，他对进球的渴望和创造奇迹的能力在阿尔特塔的阵容中无人能及。

但是现在这位25岁的球员，比枪手本赛季任何其他球员直接参与了更多进球——4粒进球和3次助攻，他又可以上场了，并且有真正的机会证明他可以让阿森纳崩溃的赛季重获新生。

当被问及佩佩停赛后是否会有所作为时，阿尔特塔说:“重大时刻需要出色的球员，当这种情况发生时，你希望非常出色的球员对此有所作为。”

“但我们并不仅仅依赖于某一个人。当我们遇到困难的时候，这不是我喜欢的。”

11月22日，佩佩在埃兰路球场因头撞阿利奥斯基而被出示红牌下场，许多人认为这是他阿森纳生涯终结的开始。

阿森纳以0-0的平局全身而退，但这并不能阻止佩佩遭到一连串的批评。

阿尔特塔认为科特迪瓦人的行为是“不可接受的”，而当时作为天空体育评论员报道这场比赛的前曼联后卫帕特里斯·埃弗拉说:“我认为他应该向他所有的队友道歉。”

“阿利奥斯基理应获得奥斯卡奖，他演得很好，但佩佩真的很傻。”

“你没有踢很多比赛，然后阿尔特塔给了你一次机会，所以当你下一场比赛不上场时不要来哭鼻子。”

但是这次在利兹的事件并不是佩佩在阿森纳结束的开始，而是他在北伦敦生活的火花。

他在欧罗巴联赛中的表现令人印象深刻，尽管对手水平有限。

在利兹联之后对阵维也纳快速的比赛中，佩佩射入了一个精彩的进球，并为阿森纳3-0的胜利贡献了全场最佳表现。

“我真的很高兴。”阿尔特塔赛后说：“在一些负面的事情令人失望之后，你想看到的是反应，从他的肢体语言我可以看出，他准备好采取行动。”

佩佩在对莫尔德和邓达尔克的比赛中又表现了两场令人印象深刻的比赛，现在看来他已经准备好在周三代表枪手主场迎战状态良好的南安普顿。

在英超联赛中连续四场主场失利，阿尔特塔承受着越来越大的压力，以至于技术总监埃杜不得不在周一站出来，给饱受批评的主教练投了信任票。

阿森纳的资深球员本赛季一直让他们的教练失望。奥巴梅扬、拉卡泽特、威廉和格拉尼特·扎卡都表现不佳。

“我们都知道他的水平，一直以来的问题是他多久能达到那个水平，以及他如何为比赛的其他方面做出贡献。”枪手的主帅说。

“每次他在进攻三区的位置，他都是一个真正的威胁，一个很难控制的球员，因为他可以快速移动，他可以内切，他可以射门，他可以制造传中，他也可以在你身后。这就是我们能从他身上看到的。”

阿森纳在佩佩被禁赛的三场联赛中只进了一个球，而且进球的还是一名中后卫。

与此同时，当佩佩在场时，他们在三场欧罗巴联赛中打进了11个进球。

就在几周前，人们还在讨论他在北伦敦的长期前途。然而，现在佩佩有机会成为挽救阿森纳本赛季的球员，并有可能留住阿尔特塔。