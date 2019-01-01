6500万！切尔西同意莫拉塔永久转会马竞

斯坦福桥已经就莫拉塔的转会事宜与马德里竞技达成一致，上赛季这位西班牙国脚就已经被租借至西班牙首都效力。

莫拉塔在今年1月与马竞签下了一份为期18个月的租借合同。上赛季结束后，这位合同即将到期的切尔西中场也完全没有掩饰自己希望留在大都会体育场的想法。

马竞方面也向这位26岁的西班牙国脚敞开了大门。上月就有消息称，莫拉塔已经得到马竞的承诺，将为他争取永久转会的可能。

最新的消息是，马竞的确兑现了承诺——这位射手将先以租借身份继续为西甲劲旅效力，2020年6月1日，双方会正式签下据信转会费为6500万镑的协议。

马竞在俱乐部官网公布的一份声明中写到：“马德里竞技和切尔西已经就莫拉塔的转会达成了一份协议，协议将从2020年7月1日生效。”

“西班牙射手本赛季将会继续以租借身份为我们的俱乐部效力，这也是今年1月转会窗，他加盟马竞时所确认的。现在这一转会将在2020-21赛季开始时变为永久转会。”

“莫拉塔在2月3日对阵皇家贝蒂斯的比赛中第一次为我们的俱乐部出场，在那之后，西班牙人共参与了17场比赛，打入6粒进球。”

2017年，切尔西花费5800万英镑从马竞的同城对手皇马手中买下了莫拉塔。在重返马德里之前，莫拉塔共为蓝军在英超中出场72次，打入24球。

他此前就承认自己从没能真正适应英格兰足球，而现在他希望能在熟悉的环境中重新找回自己的巅峰状态。