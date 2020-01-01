615分钟仅失一球 斯通斯正在重建曼城生涯

这位英格兰后卫在伊蒂哈德球场曾面临着不确定的未来，但他已经强行回到瓜迪奥拉的计划中。

虽然本赛季的大部分时间对曼城来说都很艰难，但最大的积极因素之一是约翰·斯通斯的复苏。

周六0-0战平曼联的比赛是这位英格兰国脚在英超联赛中的第三次连续首发——这是他在12个多月里第一次连续踢如此多的比赛。

斯通斯的健康状况和肌肉拉伤是他职业生涯中断的一个重要因素，但过去一年里他缺少比赛时间的最大原因是状态下滑。

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这名后卫在上赛季末的11场比赛中替补出场9次，在足总杯败给阿森纳、欧冠败给里昂和英超败给南安普顿的比赛中一直坐在替补席上。

他的复出进程缓慢，在11月之前只有一次首发，但此后势头渐起。在斯通斯本赛季出场的615分钟里，曼城只丢了一个球。那是9月份曼城对阵狼队的第一轮比赛。

上个赛季，曼城的后防线不稳让他们在联赛和欧冠的竞争力大为减弱，现在后防线已经成为曼城的主要力量。

瓜迪奥拉在欧冠小组赛阶段只丢了一球，并且连续六场不失球，现在他的后防线面临着幸福的烦恼。

今夏，瓜迪奥拉花了1.02亿英镑分别从伯恩茅斯和本菲卡签下了内森·阿克和鲁本·迪亚斯。

由于拉波尔特是曼城最稳定的后卫，而加西亚仍然是俱乐部想要的球员，斯通斯在伊蒂哈德球场的未来受到了严重的怀疑。

但是在老特拉福德，斯通斯却占据了拉波尔特的位置。

“这取决于表现。约翰的表现很好，这就是他参加比赛的原因。”瓜迪奥拉在周二晚上对阵西布朗的比赛前说：“但是有很多比赛，什么事情都可能发生。”

“每个人都必须准备好，我已经告诉过他们很多次了。做好准备，不要抱怨太多。在转角处，你可能有机会，也可能没有，所以我们必须做好准备。”

斯通斯不得不耐心地等待机会，但当机会来临时，他充分利用了它。

这名26岁的球员在俱乐部很受欢迎，从瓜迪奥拉到一线队，再到制服组，每个人都渴望他能在常规的比赛中证明自己无可置疑的能力。

他之前已经承认他很难离开球队，特别是当他因此失去了在加雷斯·索斯盖特的英格兰国家队的主力位置。

虽然迪亚斯和阿克的到来给斯通斯带来了严重的威胁，但这也给了他机会和一个有能力的中后卫并肩作战，而他上赛季和奥塔门迪的搭档陷入困境，这让斯通斯的信心大受打击。

瓜迪奥拉也表示，“个人问题”影响了他的状态，但斯通斯现在看起来很开心，回到了自己的位置。

斯通斯建立了他作为一个出球型中后卫的声誉，但是这个赛季到目前为止，他已经在天赋和严肃的防守之间找到了正确的平衡。

对阵曼联的比赛中，他沉着冷静，很少被马库斯·拉什福德和梅森·格林伍德这两位速度惊人的前锋所困扰，瓜迪奥拉相信防守力量给了他的球队一个发展的平台。

他说:“我们有机会变得更好，但还有很多很多事情是好的。到目前为止我们失球的机会并不多，甚至是我们输掉的比赛也是，除了对阵利兹联，他们像往常一样创造了很多机会，其他比赛我们没失球多少。”

“但是现在我们很好地解决了这些问题，这就是为什么我们可以从这里开始建设。坚定，不退让，我们才能成长。”

斯通斯在过去50场英超比赛中只首发了16场，这是一个缓慢的恢复过程，但作为一名中后卫，这位前巴恩斯利和埃弗顿球员还相对年轻，在俱乐部仍有很大的前途。

瓜迪奥拉曾在一次新闻发布会上说过一句名言:“约翰·斯通斯比我们在座的所有人都更有个性。比这里所有人都有种。”

在他重建曼城生涯的过程中，他充分展示了他的个性，这曾在很多人看来都是不可能的。