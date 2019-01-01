6球领先再派大杀器出场 球迷讽波帅换人荒唐

热刺在足总杯第三轮中客场挑战英乙球队特兰米尔，在球队已经6比0领先时，波切蒂诺换上了头号射手凯恩，热刺球迷感到主帅的这一换人调整非常荒谬。

热刺当家前锋凯恩已经在联赛中取得14粒进球，他与阿森纳的奥巴梅扬在英超射手榜上并驾齐驱。

北京时间1月5日凌晨，热刺在足总杯第三轮中客场挑战英乙球队特伦米尔，当球队已经6球领先对手时，主帅波切蒂诺却用凯恩换下了完成进球帽子戏法的略伦特。

热刺球迷对这一换人调整大为不解。因为队内的另一名前锋孙兴慜即将前往韩国国家队报道参加亚洲杯，通常他会与凯恩搭档前锋或者成为凯恩的替补，热刺在接下来的一段时间里，不希望有任何前锋出现伤病情况，尤其是头号射手凯恩。

如果凯恩出现伤病，热刺仅有略伦特一名射手能够担当此任，而杨森很有可能在一月份离开热刺。

一位热刺球迷在社交媒体上说：“这是我所见过的最荒谬、最鲁莽的换人调整。”

另一名热刺球迷附和说：“到底为什么要换上凯恩？”

热刺将在下周二的联赛杯半决赛中对阵切尔西，一位球迷讽刺得表示：“为了对阵切尔西，我们选择让略伦特休息一下。”

更有不少球迷表示，热刺已经6球领先，凯恩替补登场对于比赛已经毫无意义，然而主帅波切蒂诺仍然冒着球员受伤的风险将他替换上场。

不过波切蒂诺在赛后谈到这次换人调整时表示：“这是出于尊重，尊重球迷和对手。他们并没有多少机会能够在足总杯赛事中看到凯恩在这里踢比赛。”