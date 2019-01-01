6球惨败太丢人 名嘴：萨里把切尔西变成了阿森纳

切尔西在英超第26轮中客场0比6不敌曼城，萨里的球队创下俱乐部在英超历史上最大惨败记录。英格兰名宿卡拉格认为，萨里正在将切尔西变成以前那支经常惨败的阿森纳。

北京时间2月11日，切尔西在今天凌晨结束的英超第26轮联赛中，前往伊蒂哈德球场挑战曼城，但是却被对手狂灌6球，最终0比6大败而归。

蓝军在开场不到25分钟时间里就丢了4个球。切尔西在上一个客场0比4不敌伯恩茅斯遭羞辱，就已经创下俱乐部英超历史惨败记录，本场比赛他们再一次刷新记录，更是创下俱乐部28年来的最惨痛失利，当时还是英甲时代的1991年4月，他们0-7输给了诺丁汉森林。

英格兰名宿、《天空体育》评论员卡拉格在谈论本场比赛时表示：“看起来萨里似乎把切尔西变成了阿森纳，那支过去经常在重要比赛中挨揍的弱队阿森纳。”

卡拉格还称赞了在本场比赛中完成进球帽子戏法的阿奎罗，他说：“就射手而言，阿圭罗是我们在英超中看到的最伟大的球员，这就是他和其他伟大球员的区别，他是一个伟大的得分手，而不是一个伟大的全能球员。”

英超积分榜榜首大战激烈，而第四名的竞争也更加残酷，卡拉格补充说：“你想想现在的积分榜，谁最终会夺得第二名，那他们是有多不走运？即便是排名第三名的球队也是这样的，这是曼城所发出的讯息，现在压力又回到利物浦这边了。”

本场比赛之前，切尔西积50分排名积分榜第五位，与排名第六的阿森纳积分相同，但是在0比6不敌阿森纳后，他们的净胜球被枪手追平，但是进球数不如对手，进而滑落至积分榜第六位。