5500万转会曼联在即 万比萨卡不日参加体检

这名水晶宫后卫将成为继詹姆斯加盟后的索尔斯克亚在今夏的第二笔签约。

在完成从水晶宫转会到曼联的5500万英镑(合7000万美元)之前，亚伦·万-比萨卡本周将在曼联接受体检。

够力足球证实，在英格兰U21青年队提前从今年夏天在意大利举行的欧青赛淘汰后，这名右后卫将从国家队直接去到曼联的卡灵顿训练基地。

万-比萨卡在过去几个月里一直受到曼联的密切关注，他有望成为索尔斯克亚的首选右后卫，因为挪威人希望让曼联成为一支更年轻、更有活力的球队。

这位21岁的球员以他聪明的进攻和无畏的防守吸引了红魔的眼球，在为老鹰队出场46次之后，水晶宫队已经同意让他离开塞尔赫斯特公园。

2018-19赛季是万-比萨卡在伦敦南部取得突破的一年，他获得了水晶宫赛季最佳球员奖。

“他很出色，”霍奇森说。“一年多前，他经历了一场火的洗礼。

“他在所有的比赛中都表现得很好。在我看来，他是一个全能的边后卫。”

由于在水晶宫的出色表现，他被选入了艾迪·布思罗伊德的英格兰U21青年国家队，参加在意大利举行的欧青赛。但在上周五英格兰2-4负于罗马尼亚的比赛中，他被排除在外。而之前1-2负于法国队的比赛中，他打进了最后时刻的一粒乌龙球。

英格兰队将在周一晚上C组的最后一场比赛中对阵克罗地亚完成这届比赛，而万-比萨卡将在本周晚些时候前往曼彻斯特，在怡安训练中心完成体检。

如果一切按计划进行，万-比斯萨卡将成为曼联今夏签下的第二笔球员，此前曼联以1500万英镑(合1900万美元)从斯旺西城签下威尔士国脚丹尼尔·詹姆斯。

索尔斯克亚最初声称他希望新赛季的球队能在7月1日重新开始季前训练前集合完成。虽然在市场上似乎仍有大量的工作要做，万-比萨卡的即将到来将为经理带来一些鼓舞。