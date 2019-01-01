5500万转会曼联在即 万比萨卡不日参加体检
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Getty/Goal
在完成从水晶宫转会到曼联的5500万英镑(合7000万美元)之前，亚伦·万-比萨卡本周将在曼联接受体检。
够力足球证实，在英格兰U21青年队提前从今年夏天在意大利举行的欧青赛淘汰后，这名右后卫将从国家队直接去到曼联的卡灵顿训练基地。
万-比萨卡在过去几个月里一直受到曼联的密切关注，他有望成为索尔斯克亚的首选右后卫，因为挪威人希望让曼联成为一支更年轻、更有活力的球队。
这位21岁的球员以他聪明的进攻和无畏的防守吸引了红魔的眼球，在为老鹰队出场46次之后，水晶宫队已经同意让他离开塞尔赫斯特公园。
2018-19赛季是万-比萨卡在伦敦南部取得突破的一年，他获得了水晶宫赛季最佳球员奖。
“他很出色，”霍奇森说。“一年多前，他经历了一场火的洗礼。
“他在所有的比赛中都表现得很好。在我看来，他是一个全能的边后卫。”
由于在水晶宫的出色表现，他被选入了艾迪·布思罗伊德的英格兰U21青年国家队，参加在意大利举行的欧青赛。但在上周五英格兰2-4负于罗马尼亚的比赛中，他被排除在外。而之前1-2负于法国队的比赛中，他打进了最后时刻的一粒乌龙球。
英格兰队将在周一晚上C组的最后一场比赛中对阵克罗地亚完成这届比赛，而万-比萨卡将在本周晚些时候前往曼彻斯特，在怡安训练中心完成体检。
如果一切按计划进行，万-比斯萨卡将成为曼联今夏签下的第二笔球员，此前曼联以1500万英镑(合1900万美元)从斯旺西城签下威尔士国脚丹尼尔·詹姆斯。
索尔斯克亚最初声称他希望新赛季的球队能在7月1日重新开始季前训练前集合完成。虽然在市场上似乎仍有大量的工作要做，万-比萨卡的即将到来将为经理带来一些鼓舞。