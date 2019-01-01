5战4负VS5战4胜 OPTA数据带您备战巴库红蓝之夜

北京时间2019年5月30日凌晨，阿森纳与切尔西将为争夺本赛季的欧联杯冠军展开厮杀，不妨先跟随OPTA的脚步，预热这场英格兰足球的豪门盛宴。

阿森纳和切尔西的对决是历史上第二次欧洲联盟杯/欧联杯决赛对阵双方都来自英格兰，上一次出现这样的情况还要追溯到1972年，当时热刺在欧联杯决赛中遭遇了狼队。

此前在各项赛事中，阿森纳和切尔西一共交手过197次，但只是第3次在欧战舞台碰面。2003-04赛季的欧冠四分之一决赛，蓝军以两回合3-2的比分淘汰了枪手。

这次的巴库之战，阿森纳和切尔西都是队史第六次进入欧陆主要杯赛的决赛，英格兰球队中只有曼联（7次）和利物浦（14次，含上2019年不敌皇马的欧冠决赛）比他们的数据有优势。

不过阿森纳过去5次征战欧陆主要杯赛的决赛，其中4次都以失败告终，唯一一次获胜的经历是在1994年优胜者杯决赛中战胜了，而那之后的1995年优胜者杯决赛，2000年欧洲联盟杯决赛和2006年的欧联杯决赛，北伦敦球队都是以失败告终。

在所有欧陆赛事中，阿森纳对阵过的来自27个不同国家的对手，其中26个国家都做了枪手的手下败将，但他们唯独无法战胜同样来自英格兰的球队。

切尔西在过去5次欧战决赛中赢下了其中4场，2次优胜者杯，1次欧冠，1次欧联。在英格兰，只有曼联（5次）和利物浦（8次）在欧战决赛中的获胜次数比蓝军更多。

这也是欧联杯历史上出现第三次两支决赛球队都来自同一个国家的情况，2011年决赛是波尔图对阵布拉加，2012年马竞对阵毕尔巴鄂竞技。

阿森纳主帅埃梅里赢得的欧联杯冠军比世界上任何主帅都要多，他在2014,2015,2016年连续三年带领塞维利亚加冕欧联杯冠军。

而如果他能够为阿森纳拿下今年的欧洲联盟杯/欧联杯冠军，他将成为世界上唯四的在两支不同球队都夺得过欧联杯冠军的主帅，另外三人分别是特拉帕托尼（尤文/国米），穆里尼奥（波尔图/曼联），贝尼特斯（瓦伦西亚/切尔西）。

阿森纳和切尔西在本赛季的欧联杯中都赢得了11场胜利，只有3支球队单赛季欧联获胜场次比他们更多，分别是皇马2001-02赛季（12场），2010-11赛季（12场），马竞2011-12赛季（13场）。

如果阿森纳最终战胜了切尔西，那么埃梅里将成为继特拉帕托尼（5次）之后赢得主要欧陆主要杯赛冠军第二多的主帅，也将成为第四位在入围过的所有决赛中胜率达到100%的主帅，同样做到这点的还有罗科，派斯利以及穆里尼奥。

另外，切尔西主帅萨里还成为了继1999年的马莱萨尼之后，第一个带队进入欧洲联盟杯/欧联杯的意大利主帅。当时马莱萨尼率领帕尔马成为了当年的冠军。

