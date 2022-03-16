5年0冠：曼联止步16强 糟糕赛季又跌入新低

朗尼克要求他的球队表现得比首回合更好，而在次回合的头半个小时里，他得到了他所要求的。但洛迪的头球，加上曼联在下半场的天真表现，使红魔最终止步16强。

这不仅意味着曼联将五年无冠，而且他们在欧冠淘汰赛中的糟糕记录也在继续。自2011年以来，他们只赢得了两场欧冠淘汰赛比赛：至少在球场上，他们不是一支欧洲精英级别的俱乐部。

一个更直接的问题是，下个赛季曼联能否回到欧冠赛事中还是很不确定的。英超争四主动权已经不在他们的掌握之中，而且通过获得赢得欧冠冠军来获得下赛季的欧冠参赛资格现在已经不可能了，他们面临着一个真正的可能性，那就是再踢一年的欧联杯。

看了本赛季曼联的一些表现，你不难认为他们属于欧洲第二梯队，而不是最优秀的球队。

公平地讲，曼联今天的表现比他们本赛季大多数时候要好，但和之前的比赛一样，他们只坚持了上半场。

最近几周状态火热的弗雷德此役在中场表现出色，上半场他一个丝滑的动作过掉了萨维奇，为曼联创造了一次机会，这个瞬间可以成为他本赛季高光集锦的一部分，但又一个无冠的赛季让一切都不重要了。

曼联首回合所缺乏的强度、侵略性和精确性在次回合开场阶段就很明显，朗尼克曾呼吁球员和球迷们保持最佳状态，以助球队过关，看来他们听进去了。

伊兰加的一次射门被奥布拉克用脸挡出，但尽管曼联掌握控球权和主动权，他们并未能真正考验奥布拉克。C罗本场比赛踢满90分钟，没有完成1次射门，这是他11年来首次如此。

如果说有哪支欧洲球队是你不希望先落后1球的，那肯定就是迭戈-西蒙尼的马竞。他们是黑暗艺术的大师，他们乐于回撤死守，吸收压力，然后再完成反击。

他们在无球阶段的战术激怒了曼联的球员、工作人员和球迷，但他们清楚地知道他们需要做什么，这对客队来说非常有效。

马竞很清楚如何做才能在这些淘汰赛中晋级，而曼联则是一支不知道在压力增加时如何回应的球队。

"马竞知道如何踢这些比赛，"大卫-德赫亚赛后告诉BT体育。"他们一进球，就把全队都堆在了奥布拉克面前。这是一支非常保守的球队。我们真的非常难过。”

"当然，这对俱乐部、对我们、对球迷来说都很难，真的很难。这就是我们此刻的处境，这是一个困难的局面。”

"我们需要继续战斗，继续尽力，但这又是一个困难的时刻。我为球迷和所有人感到难过。我们还不够好。"

德赫亚的最终评估没有错，曼联从上到下都需要做出重大改变，才能改变这一事实。

否则，这种无冠的局面将一直持续下去。