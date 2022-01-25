5场比赛1球0胜：一月份的阿森纳怎么了？

五场比赛，三场失利，两场平局，没有赢球。

当11月——通常是枪手的厄运之月——过去了，而阿森纳没有任何真正的伤害时，全世界的阿森纳球迷都松了一口气。

然而，事实证明，他们的痛苦在2022年的第一个月才开始。

阿尔特塔的球队在一月份的比赛中充满了希望，他们在12月份的比赛中惊险地连续赢了五场比赛，并在这个过程中打进了19个球。

但是，从扎卡放倒贝尔纳多-席尔瓦送出点球让曼城取胜开始，事情就出错了。

阿森纳在足总杯中被英冠球队诺丁汉森林爆冷击败，并在周四晚上的联赛杯半决赛第二回合比赛中被利物浦2-0击败。

这场失败让他们格外重视周日对阵积分榜垫底的伯恩利的比赛，这是他们在月初被领头羊曼城击败后的第一场英超联赛。

但是，尽管在对阵伯恩利的比赛中占尽优势，但阿森纳还是无法找到突破口，最终比赛0-0结束。

阿森纳有进球的机会，但拉卡泽特错过了空门，这总结了枪手在一月份的情况。

阿森纳是很努力的，但是在门前，他们总是不够好。

萨卡在元旦对阵曼城的比赛中打进一球，这是阿森纳在这个月的五场比赛中唯一的进球。

自那以后，他们已经连续四场比赛没有破门，这是自2005年12月以来第一次发生这种情况。

阿尔特塔在周日的平局后说道："如果你想和顶级球队战斗，我们必须找到一种方法来赢得这些比赛。”

"我们的开局表现不够好，但我们在下半场表现得更加出色，我们渗透得更多，球的传递速度也更快。”

"但最终我们在禁区内没有表现出足够的质量，来赢得比赛。"

当然，阿森纳一月份的悲惨遭遇也有其他原因。

球队饱受伤病和疫情困扰，一些关键球员还离队去参加了非洲国家杯。

但这不能作为借口，因为阿森纳有时也会自寻死路。

他们在五场比赛中拿了三张红牌，在安菲尔德对阵利物浦的比赛中，由于托马斯的缺席，扎卡被罚下的代价尤其大。

在加纳被提前淘汰出非洲杯后，托马斯回到了球队，只是在周四对利物浦的第二回合比赛中，他也在最后阶段被罚下，这意味着他和扎卡在对阵伯恩利时都无法登场。

中场球员的缺乏是显而易见的，阿尔特塔不得不在最近的比赛中将阵型切换为4-3-3，以弥补人员缺席的问题。这是一个必要的变阵，洛孔加是唯一被认可的中场球员，但它就是没有奏效。

必须记住，如果阿森纳没有让奈尔斯在月初加盟罗马，他在最近几周将成为阿尔特塔的宝贵资产。

事实上，如果他还在球队，奈尔斯可能会在阿森纳过去的四场比赛中每场都首发——这就是球队最近中场危机的严重程度。

让这位24岁的球员在月初离开，而不引进替代者，在当时看来是一个奇怪的决定。现在看来，这确实是一个令人困惑的决定。

"这就是我们的计划，但市场很困难也很复杂，"阿尔特塔在周日说道。

"我们当然在努力引援，但我不知道我们是否能够在截止日前买到球员。”

"来到这里的球员必须能够把我们带到下一个水平。我们已经有了一个相当的水平，我们希望看到比我们已经有的更好的标准，这就是我们要引援的方式。"

自本月初以来，加强球队中场和前场的需要是显而易见的，但到目前为止，阿森纳一直无法签下他们的任何目标。他们在对阵伯恩利的比赛中以霍尔丁作为中锋结束比赛的事实说明了一切。

当然，一月份是一个非常困难的月份，特别是当涉及到引进一个顶级的前锋。

但是，如果阿尔特塔不打算让奥巴梅扬回到一线队，那么你会觉得枪手必须在1月31日转会窗口关闭之前设法做些什么，来让球队在前场更有质量。

因为自今年年初以来，阿森纳一直在挣扎，他们现在仍然在争取前四名的有利位置。

他们只需要在机会到来时抓住它们，这是他们在本周早些时候对伯恩利或对利物浦的半决赛中无法做到的。

"要想获胜，你需要有不同层次的质量，而我们缺乏这样的质量，"阿尔特塔承认。

"在我们创造的大量机会下，你需要一个火花。如果你想赢，就必须有人为你赢得比赛。"

现在对阿森纳来说，关键是确保他们准备好在国际休息日结束时打响头炮。

尽管过去一个月令人失望，但从现在到本赛季结束，阿尔特塔的球队在联赛中仍有许多东西可以争取。

在2月10日对阵狼队的比赛中，球员们将从伤病、停赛和非洲杯中归来，同时你会希望阿森纳至少有一个新签约的球员加入。

因此，球队将看起来更强大，你会期望接下来的表现更类似于12月的表现，而不是我们在1月看到的。

如果他们不这样做，那么不久之后，阿森纳争四的野心就会和他们本赛季夺冠的野心一样荡然无存了。