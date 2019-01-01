4500万报价仍不动心 切尔西求购巴雷拉遭拒

蓝军主教练萨里迫切地希望能够加强进攻端，但在巴雷拉身上却遭到了挫折。

够力足球日前曾报道，切尔西主帅萨里希望在冬窗之际以4500万英镑的价格签下意大利球星巴雷拉，以加强中场；同时，他们也对圣彼得堡泽尼特的帕雷德斯很感兴趣，并希望邀他前来填补法布雷加斯的位置。

不过巴雷拉的东家卡利亚里给蓝军泼了冷水。在意大利杯对战亚特兰大之前，总监帕塞蒂表示：“我们一直谈论他，开了发布会，做了采访，但很明显我们解释的还不够清楚。我们重申，他依然会留在俱乐部至少6个月，之后再看夏窗的情况。我们雄心勃勃，巴雷拉也在训练中全情投入，并且在俱乐部待得很开心。”

“出售他并不是我们的目标。”

自从成为了卡利亚里的主力军之后，巴雷拉身价暴涨。他在2014年就已完成首秀，但在2015-16赛季才有了突破。在2018年10月时，他正式加入意大利国家队，在与乌克兰的友谊赛中出场。

卡利亚里的拒绝让萨里只能将目光投向别处。而对于帕雷德斯，泽尼特向切尔西开出了4000万欧元的报价，但蓝军的期望值则在3000万欧元以下。另一方面，萨里也在本周加紧了对尤文球员伊瓜因的求购，而在圣西罗球场并不得志的他也迫切地希望能和自己在那不勒斯时的主帅重新相聚。

另有消息透露，切尔西也对伯恩茅斯射手威尔逊产生了浓厚的兴趣，但樱桃并不愿意将其出售。