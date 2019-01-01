4000万身价 蒂勒曼斯破转会纪录加盟莱斯特

比利时国脚在上个赛季后半段给皇权球场留下了深刻的印象，现在他已经永久转会到了东米德兰兹。

莱斯特城宣布以创纪录的4000万英镑(5000万美元)从摩纳哥签下了尤利·蒂勒曼斯，为期四年。

这笔交易还有待英超联赛和国际足联的批准。此前，这位22岁的球员在上赛季被租借到蓝狐6个月，给大家留下了深刻的印象。

事实上，在仅仅13场比赛中，蒂勒曼斯就为东米德兰兹球队贡献了3粒进球和4次助攻。

比利时国脚是继阿约泽·佩雷斯和詹姆斯·贾斯廷之后，布伦丹·罗杰斯的球队今夏签下的第三名球员。

在莱斯特的官方网站上，蒂勒曼斯谈到了他完成转会后的兴奋之情。

“加盟这家足球俱乐部的感觉太棒了，”他说。“自从我上个赛季被租借到莱斯特以来，所有的球员、工作人员和球迷都对我很好，所以我很高兴能成为莱斯特城的一名球员。”

“我相信我们的球队有天赋去取得一些特别的成就，对于任何球员来说，成为其中一员都是一件令人兴奋的事情。我真的迫不及待地想重新回到这个俱乐部，尽我所能帮助我的队友们。”

罗杰斯也对转会发表了自己的看法，他说引进这样一位天才球员说明了俱乐部的雄心壮志。

“我很高兴尤利选择成为莱斯特城的一部分，”教练说。“对这家足球俱乐部来说，这是一个令人难以置信的激动时刻，能够把这样优秀的球员带到这里，表明了我们对成功的渴望。”

“尤利上赛季很好地融入了球队，他已经证明了他有能力在英超发挥影响力，他为莱斯特城这群才华横溢的球员们增添了另一个选项。”

蒂勒曼斯曾23次代表比利时参赛，于2016年第一次代表比利时上场。蒂勒曼斯曾参加2018年世界杯，和球队在俄罗斯获得第三名。

这名安德莱赫特的青训球员现在将和他在法国的新队友们会合，因为蓝狐目前正在法国的训练营，为2019-20赛季的英超联赛做准备。