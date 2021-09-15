4000万欧元妖星卡马文加如何融入皇马的中场？

这名年轻球员在他的皇马处子秀中就打入一球，但他能否在本赛季击败莫德里奇、克罗斯和卡塞米罗还有待观察

向角旗滑跪，脸上洋溢着喜悦，卡马文加简直不敢相信这一切。

这位来自雷恩的新皇马球员在伯纳乌的生活有了完美的开始，这位18岁的球员在周日对塞尔塔的处子秀中进球，为安切洛蒂的球队赢得了胜利。

这是这场5-2大胜的第4个进球比赛，这场胜利过后，皇马4轮10分排在积分榜第一位，而卡马文加也对那些质疑自己4000万欧元转会费的人作出了回应。

他能成为最终终结莫德里奇、克罗斯和卡塞米罗在皇马中场位置垄断的人吗？

在过去的六年里，这三名球员完美地结合了力量、优雅、远见和精准。

然而，在上赛季欧冠半决赛对阵切尔西的比赛中，它表现出了磨损的迹象。图赫尔的球队击败了齐达内的皇马，两场比赛都统治着局面。

尽管皇马在第一回合主场1-1战平，但这是一个幸运的结果。在体能上，他们无法与图赫尔劲头十足的蓝军匹敌。

因此，尽管皇马的中场三人组仍然能够击败大多数对手，但这些比赛反映出，在欧冠的最高水平上，是时候让皇马有更多的选择了。

乌拉圭中场费德-巴尔韦德在伯纳乌有着广阔的未来，但有时他会被安排在右路，以维持马德里的中场三人组配置。

安切洛蒂也很喜欢伊斯科，在安帅第一次执教皇马的时候，伊斯科就表现出色，新赛季他参加了前三场比赛，但是他已经到了职业生涯的末期。

在周三的欧冠揭幕战中，皇马将做客国米，卡马文加将展示他现在的竞争力，而不仅仅是潜力。

一个障碍是他在皇马的体系中缺乏一个明显的定位，因为已经建立起来的三巨头都有自己独特的技能，而卡马文加则是个全才。

尽管他可以像卡塞米罗一样在更靠后的位置踢球，但他喜欢在球场上冲锋，就像对阵塞尔塔时一样，在莫德里奇的射门被扑出后，他在禁区右路射门得分。

在替补登场换下阿扎尔后，卡马文加仅仅用了6分钟就进球了，他利用了上赛季在雷恩磨练出来的进攻技巧，在那里他有时会被安排踢球场上更靠前的位置。

在雷恩的71场比赛中，他只进了2球，看起来他可能无法为皇马带来太多进攻上的帮助，至少在上周末的进球之前是这样。

卡马文加上个赛季在法甲表现不佳，他渴望转会皇马，这是一个追逐他多年的俱乐部。

在周末的25分钟比赛中，卡马文加表现出了良好的平衡能力和传球力度，他希望带球前进并阻止进攻。尽管样本量太小，无法得出任何确切的结论，但他看起来踢得很舒服，而且和队友们在同一波段。

取代克罗斯-莫德里奇-卡塞米罗三人组中的任何一个都是一项艰巨的任务，但卡马文加已经证明了他有毅力，在比足球更重要的事情上克服困难。

他在移居法国福格尔之前出生在安哥拉的一个难民营，2013年，就在他准备签约雷恩时，他家的房子被烧毁了。

卡马文加告诉Ouest France：“第二天，我必须去训练，足球帮助我放松，这是一种逃避的方式，一切都被烧毁了，一切都被摧毁了。”

他的父亲告诉他，他将成为一名伟大的足球运动员，并将帮助重建他们的家。卡马文加说道：“我是这家人的希望，突然间，我有了动力。”

皇马上一次夺得欧冠冠军是在2018年，C罗带领球队捧起了奖杯。除了两名中后卫之外，那场比赛的大部分球员现在都还在皇马队中担任主力，但很多人认为是时候换人了。

维尼休斯本赛季在进攻方面取得了很大的进步，由于克罗斯受伤，卡马文加有机会说服安切洛蒂，他也应该成为这场革命的关键部分。

无论是在未来几年还是更短的时间内，只有时间会告诉我们，但卡马文加已经有了一个良好的开局。