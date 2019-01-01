4-0遭血洗气煞索帅：这种表现配不上曼联的名号！

刚刚宣布索帅转正的红魔，在古迪逊公园球场遭遇了这场重大失利，4-0的惨痛结局给了曼联本赛季争四征途以沉重的打击。

周二在诺坎普不敌巴萨导致曼联从欧冠中出局，而同一周的周末，索尔斯克亚的球队又在古迪逊公园球场0-4完败给了积分榜排名第7位的埃弗顿。

凭借理查利森，西古德森，迪尼和沃尔科特的进球，太妃糖给了来访的红魔又一记重创。而加上本场比赛的4粒进球，埃弗顿在最近2场比赛中已经由7位不同球员打入了7粒进球，进攻可谓多点开花。

不过反观对手，作为红魔主帅的索尔斯克亚已经难掩自己的出离愤怒。他在赛后告诉天空体育：“从第一秒开始，一切就都偏离了轨道。我只想跟球迷道个歉，他们是今天唯一身披曼联球衣还可以昂首走出球场的人，因为我们不配。”

“埃弗顿在所有基础工作上都完成得比我们要好。我们还需要做到更多以期获得一个不错的结果。只有天赋永远是不够的。”

“我们没有拿出该有的表现，我们的表现配不上曼联这支球队。我们承认这点，并且向所有与这家俱乐部有关的人们道歉。周三（对阵曼城），我们将有很好的机会来弥补今天的过失。”

曼联目前仅排名第6，在多赛一场的情况下，离排名第4的阿森纳还有2分差距。但索尔斯克亚坚信争四并非毫无希望。

他继续说道：“我们必须赢下最后的4场比赛，然后我们才可能有机会以前四位置结束这个赛季的征程。”

“这仍是个巨大的疑问。但我们可以做到。我们不仅仅是嘴上说说，我们已经付诸了行动。”

最后四轮比赛，除了与蓝月亮的曼市德比之外，红魔还将遭遇同样处在争四行列的切尔西，哈镇以及正在积极保级的卡迪夫城。