4年征服安菲尔德 马内大赞克洛普世界最佳 “全世界最好的渣叔”

塞内加尔国脚相信，“世界上最好的主帅”克洛普对于红军的付出是有目共睹的。

塞内加尔国脚相信，“世界上最好的主帅”克洛普对于红军的付出是有目共睹的。

2015年，克洛普离开威斯特法伦，就任利物浦主帅。虽然很快就将这支红军打造成了攻势足球的典范，但德国人在安菲尔德的头三年运气并不好，他们接连在卡拉宝杯，欧联杯和欧冠决赛中折戟。

好在克洛普的球队绝不会轻易放弃。2018-19赛季，他们再次杀入欧冠决赛，击败同样来自英超的热刺后，时隔多年再次问鼎欧洲之巅。

而本赛季上半程，利物浦在前12轮英超比赛中狂胜11场。国家队比赛日前，作为领头羊的红军3-1击败曼城，将与卫冕冠军之间的分差拉大到8分。或许本赛季，他们将有希望冲击久违了30年的英格兰顶级联赛冠军。

克洛普给红军带来的成绩和影响力让马内感慨不已，他在接受俱乐部月刊采访时，趁机为德国人送上了肯定和赞美。

塞内加尔前锋说道：“我都无法描述他在利物浦所取得的成功。”

“他对俱乐部，对这座城市的贡献以及他的执教能力，这是所有人都有目共睹的。”

“欧洲有一大堆优秀主帅，但我能说的就是，我们的主帅总是能够用正确的语言和正确的方式去管理他的球队，特别是他知道该如何和他的球队相处。”

“我始终相信他对这支球队的影响力，他是个赢家，我要说他是世界最佳主帅。”

本周末客战塞尔赫斯特公园的比赛，将为克洛普的球队拉开冬季赛程的大幕。他们需要在40天的时间内，四线作战，应对12场。下周三，利物浦还要坐镇主场迎接意甲劲旅那不勒斯的挑战，双方首回合的较量就已经充满了很浓的火药味。