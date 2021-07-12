4场5球1助 C罗获得2020欧洲杯金靴奖

这位葡萄牙前锋在4场欧洲杯比赛中打进了5球，赢得金靴奖。

由于英格兰和意大利没有球员能够在决赛中超越C罗的进球，因此这位葡萄牙球星已经获得了本届欧洲杯的金靴奖。

本届赛事，C罗4场比赛打进5球，与捷克前锋希克一样多，但C罗送出了1个助攻，这让他成功力压对手，被评为本届欧洲杯的金靴。

C罗虽然表现出色，但他效力的葡萄牙国家队在欧洲杯八分之一决赛就遭到比利时淘汰。

在C罗和希克身后，凯恩、本泽马、福斯贝里和卢卡库均打进4球，并列第三。

C罗本届赛事仅用360分钟就打进了5球，效率非常高，凯恩和斯特林等球员都踢了超过600分钟比赛，但进球仍没他多。

这是C罗职业生涯的第一座欧洲杯金靴奖，2016年葡萄牙赢得冠军时，他排在射手榜第二位。

2020欧洲杯射手榜排名：

1、C罗，葡萄牙，5球1助

2、希克，捷克，5球

3（并列）、本泽马，法国，4球

3（并列）、福斯贝里，瑞典，4球

3（并列）、卢卡库，比利时，4球

3（并列）、凯恩，英格兰，4球

7（并列）、斯特林，英格兰，3球

7（并列）、维纳尔杜姆，荷兰，3球

7（并列）、莱万多夫斯基，波兰，3球

7（并列）、多尔贝里，丹麦，3球

7（并列）、沙奇里，瑞士，3球

7（并列）、塞费罗维奇，瑞士，3球

7（并列）、莫拉塔，西班牙，3球