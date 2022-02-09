37岁的C罗：时间是否追上了这位曼联巨星？

在今天凌晨客战伯恩利的比赛中，C罗替补登场没有建树，这是他十多年来在俱乐部层面最长的进球荒。

自从他在2010年为皇家马德里效力以来，这位葡萄牙国脚从未在五场比赛中不进球，而他目前的进球荒已经引发了关于他是否应该被弃用的争论。

这位前锋在周末庆祝了他的37岁生日，可以说，尽管他有很多天赋，但他的巅峰已经过去了。

这并不是说他应该被无视并被送进养老院，但在曼联的板凳上占有一席之地可能不会有什么问题。

他在去年夏天回到老特拉福德后，引发了关于他是帮助球队还是阻碍球队的多次谈话；实际上，自从他从尤文图斯回来后，他一直都是这样。

他单枪匹马地确保了曼联进入欧洲冠军联赛的淘汰赛阶段，但自从他被带入球队后，曼联进攻的自由流动性消失了。

他对队友要求更多，但他也应该对自己要求更多。

周五晚上在老特拉福德，在足总杯被米德尔斯堡淘汰的比赛中，他的10次射门中只有3次射中目标，每次错过机会都伴随着他常见的那种挫败感：举起手臂，恼怒地对自己喊叫。

其中一个错过的机会是射失点球，这个机会本可以帮助曼联轻松进入第五轮。

虽然他在欧冠中的表现很关键，但他在英超联赛中一直无法找到同样的稳定性。

他在18次出场中打进8球，平均每196分钟进1球。这是他在过去十年中的最差成绩，他在联赛中每场比赛的射门总数也是近十年最低的。

在他在皇马的巅峰时期，他在西甲每61分钟就能打进一球，平均每场比赛有超过6次射门，而现在这个数字还不到4次。

他已经不是2014-15赛季的那个球员了；他年纪大了，英超是一个具有挑战性的环境，而且不可否认的是，他的状态也出现了下滑。

他总是能够突然制造出一些特别的东西，但他的稳定性水平，特别是在联赛中，已经不像以前那样了。

即使当他被认为在尤文图斯表现挣扎的时候，他在联赛中的效率也比他目前在曼联要好。

作为一个团队，曼联一直在努力向前迈进。

主帅朗尼克对他们在对阵米德尔斯堡时创造的机会数量感到满意，但他们没有能力把机会转化为进球，这是他们从足总杯中出局的原因。

有消息称，C罗去年8月回到老特拉福德，比起他在球场上的能力，俱乐部更多的是看重他在场外的影响。

周五晚上，当他走下球场时，他搂着安东尼-埃兰加，并安抚这位瑞典小将，他在点球大战中射失最后一球，将朗尼克的球队送出局。

俱乐部正是想把这种领导力和经验带到更衣室。

然而，在球场上，有些东西并没有像以前那样奏效。很多时候，曼联的体系看起来只是为了适应C罗而设置的，他的队友们不断试图在禁区内寻找他。

在这个时候，这对葡萄牙队长来说并不奏效，而且随着卡瓦尼的回归和埃兰加的出现，朗尼克现在还有其他选择。

那么，德国主教练是否会要求他的明星球员担任配角，给其他人一个机会？或者，他是否会继续信任C罗，因为他知道这是一个已经打进超过800个职业生涯进球的人，而且肯定会很快度过自己的进球荒？

罗纳尔多仍然有很大的作用，但是，在37岁这个年纪，这位超级巨星可能不得不接受，他的角色可能必须与过去19年的角色略有不同。