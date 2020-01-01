36.51km/h！阿方索·戴维斯打破德甲速度记录

这位加拿大球星在联赛恢复后成为了德甲表现最好的球员之一，他的步速度然令人炫目。

自从德甲回归以来，阿方索·戴维斯的速度一直是人们谈论的焦点，现在这位拜仁慕尼黑球星正式打破了德甲的速度记录。

在德甲回归以来，加拿大人的表现非常强势，足球世界的很多人都在关注这位拜仁球星作为左后卫的成长历程。

阿方索·戴维斯是5月26日拜仁战胜多特蒙德的明星球员之一，为南部之星卫冕德甲冠军奠定了基础，

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在那场比赛中，戴维斯从一个看似不可能的位置追上了多特蒙德的球星埃尔林·哈兰德，卢卡库和德克兰·赖斯也在社交媒体上发表了评论。

比赛结束后，托马斯·穆勒给他的队友取了个绰号“哔哔鸟”，戴维斯后来也欣然接受了这个绰号。

这位加拿大国脚在周二拜仁与云达不莱梅的比赛中再次首发登场，并帮助球队成功击败对手，提前两轮拿到了德甲冠军。

在上半场比赛中，戴维斯的速度达到了每小时36.51公里(22.69英里)。

这一速度打破了德甲纪录，戴维斯成为了Opta自2013-14年开始收集数据以来最快的球员。

虽然他的速度可以让他摆脱一些很糟糕的情况，但这位后卫曾表示，他仍在寻求提高自己在左后卫位置上的表现，而不仅仅是依靠速度来进行回防。

戴维斯表示，他还在学习如何踢左后卫，要知道他在温哥华白浪效力期间更多的是担任边锋。

在对阵不来梅的比赛中，他领到了第二张黄牌并被裁判罚下场，这也证明了他在经验方面还有所欠缺，拜仁不得不在最后的10分钟内少打一人。

戴维斯在2018年正式转会加盟了拜仁慕尼黑，截至目前他总共为德甲霸主出场了42次。

在2018-19赛季仅仅出场6次之后，戴维斯已经成为了球队本赛季的常规主力，总共在各项赛事中出场36次，其中包括27场德甲比赛。

这位19岁的球员本赛季打入了3粒进球，而上赛季他只有1球入账。

在国家队层面，戴维斯已经成为加拿大的核心球员之一，迄今为止，他总共为加拿大出场17次，打进5球。

在周二与云达不莱梅的比赛后，拜仁将在本周六主场迎战弗莱堡。