34岁老将正式来投 国际米兰官宣签下罗马老将科拉罗夫

国际米兰官方宣布正式从罗马签下了老将科拉罗夫，这位老将将在新赛季与阿什利·扬竞争主力位置。

科拉罗夫已经从罗马永久转会加盟了国际米兰。

在与蓝黑军团签署了两年的合同之后，科拉罗夫于周二下午正式在梅阿查球场完成了亮相。

国际米兰在其官方网站上发表了一份充满诗意的声明，确认了这位34岁的球员的到来。

其他球队

“你永远不会习惯战争。但是对于塞尔维亚人来说，是的。至少，亚历山大·科拉罗夫和他的朋友们也是如此。”

“学校关闭。于是，这些日子就这样度过了，在街上踢足球，等待那些声音过去。他的激情和痴迷，对他产生了积极的意义。”

“从贝尔格莱德红星的青年队到国际米兰，期间他还效力过了库卡瑞奇、贝尔格莱德、拉齐奥、曼城和罗马。”

“他不是，他只是科拉罗夫:一个足球爱好者，意识到自己的能力和渴望，即使在34岁，也想为一个故事增加页数，他已经成为塞尔维亚的队长，这让他非常引以为豪。”

“这就是亚历山大·科拉罗夫，不仅仅是每个人都熟悉的任意球高手，一个新的Interista。”

在2017年从曼城来到奥林匹克球场之后，科拉罗夫总共在各项赛事的所有比赛中为罗马出场超过132次。

他现在将成为前切尔西主帅孔蒂在国米的搭档，这位意大利教头在自己执教蓝黑军团的第一个赛季中带领球队拿到了近九年的意甲最佳战绩。

蓝黑军团在上个赛季的最后一场比赛中仅落后于最终的冠军尤文图斯一分，并且也成功进入了欧联杯的决赛，不过被塞维利亚以3-2所击败。

科拉罗夫将与前曼联后卫阿什利·杨争夺孔蒂手下的首发左后卫位置，国际米兰将于9月26日在主场迎战佛罗伦萨。

梅阿查的球队将在四天后前往贝内文托，之后他们将在十月份与拉齐奥进行一场重量级的比赛。