3350万英镑报价被接受 纽卡接近签下里昂中场吉马良斯

够力足球可以证实，纽卡斯尔针对中场球员布鲁诺-吉马良斯的3350万英镑报价已被里昂俱乐部接受。

俱乐部易主后，纽卡斯尔现在正在加快冬窗引援步伐，这个月他们已经花费3000万英镑签下了特里皮尔和克里斯-伍德。

预计球队会在冬窗结束前签下更多球员，以力争保级。

据悉，纽卡斯尔已经向里昂中场吉马良斯开出首份报价，过去几周，这名球员也与阿森纳传出了绯闻。

够力足球了解到，里昂已经接受了纽卡的报价，这位巴西中场同意与纽卡签约4年。

里昂明面上表示他们没有与任何俱乐部达成任何协议，但够力足球可以证实，俱乐部现在正在主动寻找吉马良斯的替代者。

吉马良斯在2020年1月从巴拉纳竞技转会加盟里昂，目前他还有两年半合同在身。

吉马良斯在1月24日接受采访时表示自己的才华在法甲联赛被限制住了，他说道：“在法国，我们有时候踢球就像机器人，没有人尝试盘带，传球。”

“这有时候让我沮丧，我认为那些有才华的人应该从中受益，尝试盘带，串联，如果你这么做，你的比赛才会全面。”

“我在里昂的目标是成为冠军，我们在欧联中做得不错，但法甲联赛很困难。”

够力足球可以证实，纽卡斯尔还接触了塞维利亚，希望求购他们的后卫迭戈-卡洛斯。

不过目前两支俱乐部的心理差距还很大，塞维利亚不愿意在赛季中途出售他们的重要球员。

纽卡斯尔还希望租借曼联的林加德，不过双方的谈判已经接近破裂。

红魔已经批准林加德在本月租借离队，纽卡斯尔提出支付球员全部薪水并开出一笔租借费，但双方仍就纽卡保级成功是否应该给曼联额外奖金而僵持。

林加德想在本月离开曼联以获得更多出场机会，但除非双方能达成妥协，否则他预计会留队直到本赛季结束，届时他的合同将会到期。

另外，喜鹊还有意引进亚特兰大边后卫戈森斯，但戈森斯倾向于留在意大利，并且已经接近加盟国际米兰。