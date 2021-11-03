303场127球 C罗的曼联进球数超过现任主帅索尔斯克亚

曼联球星C罗在今天凌晨带领球队在最后关头取得平局，现在他已经超过了现任教练索尔斯克亚在曼联的进球纪录。

在今天凌晨曼联客战亚特兰大的比赛中，C罗在上下半场补时阶段各入一球，两度帮助曼联扳平比分。

赛后C罗承认平局的结果是幸运的，但数据证明C罗的进球能力并不幸运。

凭借本场比赛的两个进球，C罗的曼联生涯进球数已经上升到127个，他用303场比赛来达成这一数字。

这意味着，C罗在曼联的进球数已经超过现任红魔主帅索尔斯克亚，后者球员时代在366场比赛中卫曼联攻入126球。

在C罗第一次效力曼联时，他曾和索尔斯克亚当过队友，两人在2003年至2007年有过合作，之后索尔斯克亚便挂靴退役。

赛后接受BT体育采访时，C罗说道：“这是一场艰难的比赛，我知道在贝加莫比赛总是很困难，但我们直到最后一刻都维持着信念，我非常高兴。”

“我们从不放弃，我们坚信，直到最后一刻，这个结果对我们来说是积极的。比赛开局阶段很艰难，我们知道亚特兰大会给我们施加很多压力，他们有一位梦幻般的主帅，我在尤文图斯踢球时，亚特兰大一直都很难对付。今天比赛最后我们有点幸运，但这就是足球。”

“我们依然需要提高，我们有不同的球员和战术体系，我们需要适应彼此，但这需要时间，我们会有时间来提高并变得更好的。”

自今夏回归曼联以来，C罗已经多次用进球拯救曼联，他11场比赛打进9球，每一个进球都是为红魔取得领先、扳平比分或赢下比赛的关键进球。