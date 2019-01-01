3000万挖宝并非空穴来风 拜仁主帅亲承看中切尔西小将

18岁的切尔西小将因为缺乏一线队的上场时间，可能将跟随国家队队友桑乔的脚步，离开英伦半岛前往德国寻求新的发展机遇。

拜仁主帅可我器已经确认，他的俱乐部的确是在运作切尔西小将奥多伊的转会失意，但他拒绝透露是否已经提出报价。

18岁的奥多伊本认为是斯坦福桥最具天赋的年轻球员之一。这位2017年U17世界杯冠军球员已经发现，想要在切尔西一堆找到自己的位置并不容易，至今他只获得过3次英超出场的机会。

够力足球了解到，拜仁已经向蓝军提出了3000万元的报价希望将奥多伊带到安联球场。而切尔西方面也承认，的确了解到德甲巨人对这位小将的兴趣。

如今，这份兴趣已经由拜仁主帅科瓦奇亲自出面背书确认。科瓦奇在周六告诉记者：“奥多伊和桑乔是同一年的，桑乔已经取得了不错的成绩。”

“我们发现有这么一位球员并且开始追求他，这完全正常。如果问到说什么时候会发生什么事情，那你要去问萨利哈米季奇了。”

桑乔在2017年时离开曼城前往多特，当时他只有17岁。但他很快在大黄蜂站稳了脚跟，本赛季他帮助球队取得强势开局，并且在冬歇期开始前坐稳了积分榜榜首位置。

不过蓝军助理教练佐拉还是希望奥多伊能够无视拜仁抛来的橄榄枝，继续留在斯坦福桥等待机会。

意大利人周五时这样说道：“我们与他的合同还有段时间才会到期，我们将看看球员的要求是什么。”

“我知道他有诉求，但我相信他将拥有一个光明的前程。”

“在18岁这个年纪，他还有很大潜力。你必须认清旅途并未到达重点，他必须端正自己的态度。”