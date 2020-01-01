30年等待终结 利物浦如愿捧起英超冠军奖杯

在切尔西主场2比1战胜曼城之后，利物浦如愿捧起了英超冠军奖杯，终结了30年的等待。

利物浦结束了他们对英超冠军的漫长等待，在曼城1-2输给切尔西后，红军终于如愿以偿以无坚不摧的方式达成了这一成就。

在瓜迪奥拉的球队没能在斯坦福桥取得胜利后，红军终于在周五确认拿到自1990年以来的第一座联赛冠军奖杯。

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克里斯蒂安·普里西奇的进球让切尔西取得了领先，不过状态出色的凯文·德布劳内的进球让曼城看到了卷土重来的希望，不过费尔南迪尼奥在第78分钟于禁区内的手球犯规却葬送了这一切，自己被红牌罚下，威廉点射破门锁定了比赛的胜局，也帮助利物浦拿到了英超冠军。

本赛季的利物浦在英超还剩7轮的情况下就麻烦了联赛冠军，超越了2000-2001赛季的曼联和2017-18赛季百分夺冠的曼城，这两支位于曼彻斯特的豪门都是在还剩5场比赛的情况下提前夺冠的。

本周三，利物浦在安菲尔德以4比0的比分大胜水晶宫，朝着联赛冠军迈出了坚实的一步，而他们在积分榜上的23分竞争优势也是英国顶级联赛历史上冠军所保持的最大优势记录。

现在，克洛普的球队将着眼于书写更多的历史。他们需要在剩下的7场比赛中最少拿下15分，才能创造英格兰顶级联赛新的积分记录，并有望成为第一支在一个赛季中赢得所有主场比赛的球队。

在下一场周四进行的比赛中，他们将前往伊蒂哈德球场对阵曼城，届时瓜迪奥拉的球队将列队欢迎。曼城在过去的两个赛季蝉联了英超冠军，但本赛季他们却被竞争对手远远甩在了身后。

这场竞争从赛季开始就定下了基调，克洛普的球队在迎来了开局八连胜，从而与身后的球队拉开了巨大差距。

在10月份的比赛中，他们以一种令人难以置信的方式战胜了曼联，赢得了接下来的18场联赛——包括在11月3-1战胜曼城，以及在节礼日4-0击溃了当时排名联赛第二的莱斯特城。

当他们在1月29日2-0战胜西汉姆之后，利物浦又创造了一项记录，成为了有史以来第一支在一个赛季赛季中，击败了所有对手的顶级联赛球队，他们本赛季的表现毋庸置疑。

当时所有人都在期待他们打破2003-04赛季阿森纳创造的不败神话，温格的球队曾在联赛中保持了一个赛季的不败。可惜的是，2月底的一场令人震惊的0 - 3不敌沃特福德的比赛让他们的希望就此破灭。

而接下来他们又遭遇了更大的麻烦，他们先是在欧冠中被马竞淘汰出局，无缘卫冕，又遭遇了前所未有的新型冠状病毒疫情，并不得不在3月中旬停下脚步三个月时间。

当时的他们已经在积分榜上领先了第二名曼城25个积分，只需要再拿到6分就能够捧起奖杯。

不过他们也只能选择等待，因为整个世界都被新型冠状病毒疫情影响。尽管有些人在停赛期间提议提前结束本赛季，并认为本赛季的英超应该被宣布“无效”，不过克洛普和他的球队并没有因此颓废，而且保持住了自己的注意力，并在回归后的首场比赛中战胜了莫西塞德郡德比的死敌埃弗顿。

这一比赛也引起了一些人的荒谬地质疑，他们认为利物浦我们会倒在终点线之前。但红军在周三的比赛中狠狠的打了这些人的脸，击败了水晶宫，可能是他们整个赛季最令人信服的主场表现。

24小时后，最终湿了终于来临，克洛普的球队终于在曼城不敌切尔西之后拿到了等待30年之久的联赛冠军奖杯。