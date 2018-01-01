30万周薪无球踢 名宿：厄齐尔陷入大麻烦

厄齐尔没能入选阿森纳主场迎战热刺的联赛杯四分之一决赛大名单，主帅埃梅里在赛后表示，这完全出于战术考虑，然而前英格兰球员杰米-雷德纳普却表示，埃梅里很明显不喜欢厄齐尔，这位德国中场应该思考自己的未来了。

北京时间12月20日凌晨，阿森纳坐镇酋长球场在联赛杯四分之一决赛中迎来北伦敦德比对手热刺，然而拥有30万周薪的中场大将厄齐尔没能进入比赛大名单。

在上周联赛阿森纳2比3不敌南安普顿的比赛中，厄齐尔仅仅得到20分钟出场时间，德国中场始终没能得到埃梅里的信任。

阿森纳0比2不敌热刺被淘汰出局，埃梅里在赛后被问及厄齐尔无缘大名单的问题时表示：“这是出于战术考虑，只是战术原因。”

然而现担任《天空体育》评论员的前英格兰球星杰米-雷德纳普认为，埃梅里根本不喜欢厄齐尔，但是因为超高薪水，阿森纳也很难卖掉他。

雷德纳普说：“我认为他陷入了大麻烦，球队主帅一点都不欣赏他。”

“上周末的联赛中，埃梅里只给了厄齐尔20分钟出场时间，他根本无法适应球队的新战术体系。”

“除非他能够展示出更加强大的比赛欲望，能够在训练中更加努力，否则他很难得到埃梅里的重用。然而要将他出售也面临困难，他的工资太高了。”

“如果他不想离开，必须付出更多的努力。但是你也无法让他迅速变成一名勤勤恳恳的中场型球员，他没有那样的特点。”

“我看不出他有任何方法能重新融入这支球队中，我认为他距离首发位置越来越远了。”