3-7耻辱失利 为何皇马如此急切地需要博格巴

遭遇如此尴尬的德比失利的一个潜在的积极因素是，这可能会加快法国人来到伯纳乌的步伐。

“你不需要仔细研究它，”皇家马德里主教练齐达内在周五晚上7-3输给马德里竞技后说。“这只是一场季前赛。

“他们(在所有方面)都比我们好。但是没有什么可说的了。”

齐达内一定知道，不加掩饰的请求会被置若罔闻。

现代足球擅长于抢夺热门球员和本能反应，尤其是当涉及到它最大的俱乐部时——而且他们不会比皇家马德里的规模更庞大了。

即使是友谊赛的失利，也逃不过来自伯纳乌的密切关注，所以对阵阿特莱蒂的失利引发了强烈的反弹也就不足为奇了。

这是皇马“50年来最大的耻辱”。他是在夸大其词，以他作为西班牙最具色彩的记者之一的公众形象为卖点，但马卡也感到有必要在这个希望真正救赎的赛季到来之前衡量一下球迷们的感受。

这些发现确实令人瞠目结舌。在接受调查的近22.5万名球迷中，64%的人不认为齐达内是皇马改头换面的合适教练。

然而，在被问及皇马转会窗口的215,451名球迷中，多达80%的人认为皇马的阵容在今夏没有得到足够的加强。

考虑到皇马已经在新球员上投资了3.03亿欧元(2.76亿英镑/ 3.38亿美元)，这是一个惊人的现实。

俱乐部主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯甚至将齐达内的头号目标阿扎尔送至麾下，这笔转会酝酿了长达10年之久。

然而，齐达内最需要的球员博格巴还没有到来。

从主教练的角度来看，德比惨败带来的一个潜在的积极影响是，皇马长期以来的中场缺陷以最残酷的方式暴露了出来。

由于塞巴洛斯本赛季被租借到阿森纳，略伦特也被允许加盟马竞，皇马在球场中央的球员数量和年轻球员的数量都非常少。

事实上，卢卡·莫德里奇、托尼·克罗斯和伊斯科是唯一的一线队中场球员前往美国参加他们的国际冠军杯比赛。

克罗斯的表现尤其糟糕，尤其是在输给阿特莱蒂的比赛中，速度和活力的缺乏被迭戈·西蒙尼的球队反复无情地利用。

然而，这位29岁的德国人的低迷仅仅是马德里引擎室整体迟钝的症状。

当然，卡塞米罗的回归将会在这方面有所帮助，因为巴西人在参加了美洲杯的胜利后获得了额外的休息时间。

然而，很明显皇马老化的中场需要注入年轻、力量和进取心。

尽管博格巴有很多缺点，但他在三个方面都很出色，这正是齐达内如此热衷于把他的同胞带到西班牙的原因。

输给马竞的耻辱或许令人震惊，但皇马的无精打采——尤其是在球场中央位置——并不令人惊讶。

齐达内为他的球员在赛后完全缺乏“强度”而感到惋惜，但他在伯纳乌第二次执教却表现出令人担忧的动力缺乏。

值得记住的是，虽然马德里在今年3月初就失去了赢得一座重要奖杯的希望，但齐达内的回归并没有给球队带来好运。

很多人都在谈论球员们想要争取2019-20赛季的位置，但上个赛季的比赛以一个令人遗憾的结局收场，球队在过去四场西甲比赛中输掉了三场。

人们原本希望新面孔的加入能够帮助球队重新焕发活力，但马德里还没有完全从伤病中恢复过来，正如我们在本月初对阵马竞以及输给拜仁慕尼黑的比赛中所看到的那样。

从身体上看，白衣军团仍有一段路要走，公平地说，在今年的这个时候也被料想如此。

但令人担忧的是，曼迪和约维奇都有可能因为轻伤错过新赛季的开始，而阿森西奥则有可能因为韧带受伤缺席整个赛季。

突然之间，尽管马德里在夏季初大举支出，但其球员数量和质量看上去都很低。

贝尔转会中国的计划流产，以及马德里方面未能为哈梅斯•罗德里格斯(James Rodriguez)找到买家，这都没有起到任何作用，尤其是在两名球员的出售对筹集足够资金收购博格巴如此至关重要的情况下。

时间也不站在皇马这边，因为这位世界杯冠军目前的雇主，曼联，在8月8日英格兰夏季转会窗口关闭后，不会支持出售，因为他们无法签下替代者。

老特拉福德对米林科维奇-萨维奇很感兴趣，但是拉齐奥球星只有在皇马愿意为博格巴支付至少1.5亿欧元(1.37亿英镑/ 1.67亿美元)的情况下才有可能加盟。

这笔费用的规模显然会引发争论。毕竟，很多曼联球迷觉得这位喜怒无常的天才上赛季只高光了六个星期。然而，他仍然成功地进入了PFA年度最佳阵容，这只能说明他在同行中获得了很高的评价，以及当他全神贯注、全力以赴时，他能成为多么引人注目的一名球员。

至少，他会带来急需的进球威胁。上个赛季，他在所有比赛中都有16次进球;莫德里奇、卡塞米罗和克罗斯一共得到了9次机会。

然而，齐达内最渴望的是博格巴近乎独特的身体和技术的结合。他拥有重振马德里中场所需要的技术和耐力。

正如前白衣军团主教练桑提亚哥·索拉里最近承认的，“当莫德里奇和克罗斯身体健康时，他们是最好的，但事实是他们不再年轻了。俱乐部考虑其他球员是很正常的。”

所以，他们在考虑博格巴。

根据一份民意调查，大多数皇马球迷也支持这位法国国脚的到来——准确地说，他们中的60%——即使几乎所有人(92%)都认为他不会解决马德里所有的问题。

然而，博格巴曾表示他想要一个新的“挑战”。齐达内当然可以给他一个新的挑战。